Congresso Fifa a Vancouver: assente l'Iran, parla Infantino

30 Apr 2026 - 19:39

Da pochi minuti si è aperto ufficialmente in Canada il 76esimo Congresso della Fifa. A prendere la parola è stato subito Gianni Infantino: "Quest'oggi Vancouver è al centro del mondo". Presente la delegazione palestinese nonostante alcuni problemi con i visti all'ingresso, mentre è assente quella iraniana. I funzionari dell'Iran infatti, hanno annullato la loro partecipazione a causa di un atteggiamento, a loro dire offensivo, da parte della polizia di immigrazione all'aeroporto di Toronto. Successivamente Il presidente e il segretario generale della federazione iraniani sono rientrati in Turchia, racconta Rmc Sport, senza accogliere la proposta della Fifa che aveva offerto ai due un jet privato che li avrebbe immediatamente riportati in Canada. Ricordiamo che le partite dell'Iran ai prossimi Mondiali si disputeranno tutte negli Usa. 

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