Il Torino perde tre big in vista dell'Udinese: il bollettino

Il Torino perde tre big in vista della trasferta di sabato contro l'Udinese. Al Filadelfia, infatti, si sono fermati Ardian Ismajli, Duvan Zapata e Ché Adams. Si tratta di tre infortuni muscolari, il club granata ha specificato i problemi dei singoli calciatori: il difensore si è procurato un interessamento distrattivo parziale del bicipite femorale della coscia destra; per il colombiano un problema muscolare all'adduttore della coscia sinistra; per lo scozzese un interessamento distrattivo parziale del retto femorale della coscia destra.