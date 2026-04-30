Il Torino perde tre big in vista dell'Udinese: il bollettino

30 Apr 2026 - 20:21

Il Torino perde tre big in vista della trasferta di sabato contro l'Udinese. Al Filadelfia, infatti, si sono fermati Ardian Ismajli, Duvan Zapata e Ché Adams. Si tratta di tre infortuni muscolari, il club granata ha specificato i problemi dei singoli calciatori: il difensore si è procurato un interessamento distrattivo parziale del bicipite femorale della coscia destra; per il colombiano un problema muscolare all'adduttore della coscia sinistra; per lo scozzese un interessamento distrattivo parziale del retto femorale della coscia destra. 

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