Zampolli, inviato speciale di Trump, insiste: "Italia ai Mondiali? Più del 50% di possibilità"

Una proposta che l'amministrazione Trump ha detto non essere al momento oggetto di valutazione, ma Zampolli insiste: "Vedevo che l’Iran non era ancora confermato a causa della guerra. Ho chiesto di una possibilità a Infantino di un ripescaggio dell’Italia. Inoltre i visti sono molto difficili da avere e non vogliamo persone che possono fare cose sbagliate. Se poi si mandano delle persone che non sono benvenute negli Stati Uniti d’America è meglio che non vengano. Risposta di Trump? Non ci ho parlato direttamente ma non si è sbilanciato".