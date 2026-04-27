Zampolli, inviato speciale di Trump, insiste: "Italia ai Mondiali? Più del 50% di possibilità"
Dopo aver lanciato la proposta di ripescare gli azzurri al posto dell'Iran, ha ribadito: "Ora incontrerò Infantino a Miami"
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Paolo Zampolli, l'inviato speciale dell'amministrazione Trump in Italia, torna alla carica. Dopo aver lanciato la settimana scorsa la sua proposta di ripescare l’Italia per i Mondiali 2026 in sostituzione dell'Iran, oggi è intervenuto nel corso della puntata “La Politica nel Pallone” di Emilio Mancuso su Rai Gr Parlamento affermando: "Che percentuale c’è per la partecipazione dell’Italia ai Mondiali? Penso più del 50%. Incontrerò Infantino (presidente Fifa, ndr) a Miami per il Gran Premio di Formula 1 nel weekend. Non dovrebbe esserci un Mondiale senza Italia, la decisione spetterà a Infantino e Trump".
Una proposta che l'amministrazione Trump ha detto non essere al momento oggetto di valutazione, ma Zampolli insiste: "Vedevo che l’Iran non era ancora confermato a causa della guerra. Ho chiesto di una possibilità a Infantino di un ripescaggio dell’Italia. Inoltre i visti sono molto difficili da avere e non vogliamo persone che possono fare cose sbagliate. Se poi si mandano delle persone che non sono benvenute negli Stati Uniti d’America è meglio che non vengano. Risposta di Trump? Non ci ho parlato direttamente ma non si è sbilanciato".