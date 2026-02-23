Champions League

Benfica, Prestianni sospeso dalla Uefa: salta il Real Madrid

L'argentino è stato accusato di aver rivolto insulti razzisti a Vinicius durante la partita d'andata 

23 Feb 2026 - 16:37
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Gianluca Prestianni salterà Real Madrid-Benfica. A due giorni dal ritorno dei playoff di Champions League, la Uefa ha deciso di sospendere provvisoriamente l'attaccante dei portoghesi dopo quanto accaduto settimana scorsa con Vinicius

Al Da Luz, la partita è stata interrotta per quasi 10 minuti dopo che l'attaccante brasiliano ha segnato ed esultato vicino alla bandierina del calcio d'angolo, scatenando il disappunto dei tifosi e dei giocatori del Benfica. Dopo essere stato aggredito da Prestianni, Vinícius ha accusato il giocatore argentino di averlo chiamato "scimmia". L'arbitro Letexier ha attivato il protocollo antirazzismo, ma non sono state intraprese ulteriori azioni durante la partita in quanto non c'erano prove contro il giocatore del Benfica. 

Prestianni ha sempre respinto le accuse, sostenendo di non aver rivolto insulti razzisti all'avversario. 

Questo il comunicato diffuso oggi dalla Uefa: 

"A seguito della nomina di un Ispettore Etico e Disciplinare UEFA (EDI) per indagare sulle accuse di comportamento discriminatorio durante la partita di spareggio a eliminazione diretta della UEFA Champions League 2025/2026 tra SL Benfica e Real Madrid CF del 17 febbraio 2026, e su richiesta dell’EDI con una relazione provvisoria, la Commissione di Controllo, Etica e Disciplina UEFA (CEDB) ha deciso oggi di sospendere provvisoriamente il Sig. Gianluca Prestianni per la prossima (1) partita di una competizione UEFA per club alla quale sarebbe altrimenti idoneo per la violazione, prima facie, dell’Articolo 14 del Regolamento Disciplinare UEFA (DR) relativa a un comportamento discriminatorio. Ciò non pregiudica qualsiasi decisione che gli organi disciplinari UEFA possano successivamente adottare a seguito della conclusione dell’indagine in corso e della relativa presentazione agli organi disciplinari UEFA. Ulteriori informazioni in merito saranno rese disponibili a tempo debito". 

Il Benfica annuncia: "Faremo ricorso"

 Il Benfica ha mostrato sostegno a Prestianni, sostenendo che i giocatori del Real Madrid che hanno dichiarato di aver sentito l'insulto erano troppo lontani. Il club ha rilasciato una dichiarazione in cui ha accolto con favore l'indagine della UEFA e ha annunciato ricorso convinta di "sostenere pienamente e credere nella versione presentata" da Prestianni, "la cui condotta durante il periodo trascorso con la squadra è sempre stata improntata al rispetto" verso tutti. 

champions league
uefa
benfica
real madrid

