Benfica, Prestianni sospeso dalla Uefa: salta il Real Madrid

Il Benfica ha mostrato sostegno a Prestianni, sostenendo che i giocatori del Real Madrid che hanno dichiarato di aver sentito l'insulto erano troppo lontani. Il club ha rilasciato una dichiarazione in cui ha accolto con favore l'indagine della UEFA e ha annunciato ricorso convinta di "sostenere pienamente e credere nella versione presentata" da Prestianni, "la cui condotta durante il periodo trascorso con la squadra è sempre stata improntata al rispetto" verso tutti.