Napoli, De Bruyne torna in gruppo: Conte riabbraccia il suo fuoriclasse
© IPA
Dall'infermeria finalmente una buona notizia per Antonio Conte e per il Napoli: Kevin De Bruyne vede la luce in fondo al tunnel e da oggi riassapora il campo insieme ai compagni a Castel Volturno. Dopo quattro lunghi mesi di stop forzato per quella maledetta rottura del tendine rimediata contro l'Inter a fine ottobre, il fuoriclasse belga è pronto a rimettersi a disposizione per il finale di stagione.
Come ha sottolineato Conte, per il rientro a tempo pieno servirà estrema cautela visto l'infortunio serio che richiede una gestione millimetrica per ritrovare il ritmo partita senza correre rischi inutili. De Bruyne scalpita, Napoli (e il Belgio per i Mondiali) lo aspetta, e la sfida personale del belga comincia proprio ora, con il mirino puntato sulla gara di venerdì sera contro il Torino al Maradona.