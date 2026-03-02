Napoli, De Bruyne torna in gruppo: Conte riabbraccia il suo fuoriclasse

Dall'infermeria finalmente una buona notizia per Antonio Conte e per il Napoli: Kevin De Bruyne vede la luce in fondo al tunnel e da oggi riassapora il campo insieme ai compagni a Castel Volturno. Dopo quattro lunghi mesi di stop forzato per quella maledetta rottura del tendine rimediata contro l'Inter a fine ottobre, il fuoriclasse belga è pronto a rimettersi a disposizione per il finale di stagione.