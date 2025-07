Inchiesta urbanistica Milano, i pm: "Patto corruttivo sul futuro di San Siro"

Secondo i pm, a stipularlo sarebbero stati Giuseppe Marinoni, presidente della Commissione Paesaggio, e l’architetto Federico Pella, dirigente e socio della società di progettazione integrata J+S, che si muovevano da tempo nell'ombra per entrare in affari. Per gli investigatori, Marinoni è un "faccendiere privo di scrupoli, con inclinazioni corruttive", scelto dall'assessore alla rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi e dal sindaco Sala per ricoprire il ruolo di guida della Commissione (lasciato in seguito), diventata "il cuore delle distorsioni nella gestione urbanistica del Comune di Milano, segnata da una corruzione strutturale e ambientale" che "ha eliminato ogni forma di controllo pubblico sull’impiego del suolo, trasformato in un bene da depredare".