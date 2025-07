Inter e Milan, nuovo ostacolo per San Siro? L'inchiesta sul Comune può rallentare tutto

Ma andiamo con ordine. Il piano del Sindaco Sala era chiaro: trovare l'intesa con i due club (l'Agenzia delle Entrate ha fissato il prezzo a quota 197 milioni di euro), portare la delibera sulla vendita dello stadio in giunta lunedì 21 luglio e successivamente approdare in Consiglio comunale con la discussione allo scopo di chiudere la partita entro il 31 luglio. Le tempistiche adesso, potrebbero essere completamente stravolte a causa dell'inchiesta che ha coinvolto anche Giancarlo Tancredi, assessore all'Urbanistica del Comune del capoluogo di Milano, per il quale la Procura ha richiesto i domiciliari.