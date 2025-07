San Siro, sorridono Milan e Inter: il Tar della Lombardia respinge il ricorso sul vincolo

"Non appare sussistente neppure il prescritto 'periculum in mora', dedotto in modo generico e per lo più facendo leva sulla imminente stipulazione del contratto di vendita dello Stadio Meazza, che, di per sé, non sembra evidenziare un danno irreparabile, alla luce di quanto previsto dall’art. 164 del d.lgs. n. 42/2004, nonché di quanto allegato e documentato in atti da parte resistente in ordine alla circostanza che la demolizione dello Stadio Meazza non potrà avvenire prima del 2030", concludono i giudici.