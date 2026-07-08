I pm nell'inchiesta arbitri: "L'Inter agiva per effetto dei rapporti preferenziali con Gravina"

La Procura di Milano non si ferma e continua la sua inchiesta sul fronte arbitrale. Nuove accuse, riferisce il Corriere della Sera, sarebbero state mosse nei confronti dell'ex designatore Gianluca Rocchi e nel mirino adesso ci sarebbe finita un'altra partita, ossia Torino-Inter dello scorso aprile. Rispetto alla prima stesura delle indagini, cambia radicalmente l'accusa di aver "fraudolentemente accettato interferenze al fine di alterare il corretto svolgimento della competizione". Adesso i magistrati ipotizzano il reato di frode sportiva e collocano Rocchi "in concorso con esponenti della società sportiva Inter e previo concerto con costoro".