Inchiesta arbitri, nel mirino anche Torino-Inter dell'ultimo campionato: come andò e i dubbi sul rigore granata

Ma come è finita Torino-Inter? Il punteggio finale è stato 2-2, con i granata che hanno rimontato il doppio svantaggio iniziale. Il pari è arrivato grazie a un rigore concesso ai piemontesi (presunto fallo di mano di Carlos Augusto) e realizzato da Vlasic. Mariani concesse il penalty dopo essere stato richiamato al Var da Mazzoleni e Paganessi. La decisione finale, successivamente analizzata a Open Var (qui la ricostruzione), fu giudicata corretta. Importante infine sottolineare come l'Inter avesse già in tasca lo scudetto, vinto sette giorni dopo in casa contro il Parma.