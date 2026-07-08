Inter, morto a 90 anni Gegè Di Giacomo

08 Lug 2026 - 12:07
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E' morto ieri a 90 anni in un casa di cura di Civitanova Marche (Macerata) dov'era ricoverato l'ex calciatore Beniamino "Gegè" Di Giacomo, nato a Porto Recanati, che negli anni '60 fu un attaccante della grande Inter di Helenio Herrera. I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio, alle ore 17.30 presso la chiesa del ⁠Preziosissimo Sangue di Porto Recanati dove Di Giacomo viveva. In un post social il sindaco della cittadina, Andrea Michelini, ricorda con "profondo cordoglio, commozione e sincero rispetto Beniamino "Gegè" Di Giacomo, Campione del Calcio portorecanatese e uomo che ha saputo incarnare, con naturalezza e dignità, i valori più autentici e nobili dello sport". Partito dal "campo dei Frati" (Oratorio Don Bosco di Porto Recanati), punto di riferimento per lo sport giovanile nella zona, e cresciuto calcisticamente nel Castelfidardo, Di Giacomo arrivò in serie A nel '57 con la Spal. Poi il passaggio al Napoli e, infine, il clou della sua carriera con l'Inter del mago Herrera, dal '62 al '64, con cui vinse uno scudetto e la Coppa dei Campioni. Vestì anche la maglia della nazionale nel 1964, nella partita vinta dall'Italia contro la Danimarca per 3 a 1. Conclusa l'avventura da calciatore, iniziò ad allenare: tra le panchine quelle alla guida di Osimana (promozione in C2), Civitanovese e Jesina, con due promozioni in C1. "Non è stato soltanto un grande protagonista sul campo, ma anche un esempio di passione, dedizione e amore per la propria comunità. - scrive ancora il sindaco di Porto Recanati - Con il suo impegno costante, il suo spirito di squadra e la sua generosità ha dato moltissimo alla nostra città e al nostro movimento calcistico, diventando nel tempo una vera figura di riferimento, dentro e fuori dal campo". 

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