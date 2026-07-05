A TERRACINA

Izzo, che paura! Gli puntano una pistola al volto e lo derubano dell'orologio

È successo nel centro di Terracina qualche sera fa. In corso le indagini

05 Lug 2026 - 11:15
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© instagram | Raffaella Fico
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Grande paura per il difensore dell'Avellino Armando Izzo. Qualche sera fa il giocatore napoletano si trovava nel centro di Terracina, in provincia di Latina, quando è stato avvicinato da due giovani che gli hanno puntato una pistola al volto e gli hanno rubato l'orologio prezioso che indossava. Dopo il colpo, i due giovani si sono dati alla fuga a piedi. Sull'accaduto sono in corso le indagini da parte delle forze dell'ordine. Izzo è tornato ad Avellino (dove aveva già giocato da gennaio 2012 a giugno 2014) a inizio anno dal Monza a titolo definitivo e con la squadra irpina ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029. Nei mesi scorsi Izzo è salito alla ribalta del gossip per la sua love story con Raffaella Fico.

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