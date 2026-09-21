Genoa, l’arma per risalire ce l’hai in casa: Robinho Jr incanta con la Primavera di Criscito

Dopo l'esordio a gara in corso contro il Parma (mezz'ora da subentrato), il tecnico dei rossoblù Mimmo Criscito gli ha concesso la prima maglia da titolare contro l'Atalanta e la risposta del giovane attaccante è stata immediata e folgorante. Al 40' ha sbloccato la partita superando il portiere in dribbling con freddezza e appoggiando nella porta vuota, nella ripresa ha segnato la doppietta personale e chiuso il match con una perla di rara bellezza: tunnel nello stretto ai danni del difensore e tocco morbido, preciso e millimetrico sul secondo palo per il provvisorio 3-0 (in mezzo il raddoppio genoano firmato da Bellone, prima della rete bergamasca di Cakolli). Criscito lo ha richiamato in panchina tra gli applausi soltanto all'85', dopo aver incassato una reazione da squadra vera e tre punti fondamentali.