Serie A, Genoa-Frosinone 1-1: Vasquez risponde a Kvernadze e sblocca il Grifone di De Rossi

La 4ª giornata di Serie A vede il pareggio per 1-1 tra il Genoa di De Rossi e il Frosinone di Alvini, con Kvernadze e Vasquez in gol al Ferraris, dove è il Grifone a vedersi annullare una prima rete al 7’: a segnare è Baldanzi, con l’arbitro che annulla però la marcatura rossoblù per un fuorigioco precedente di Osmajic. A colpire al 14’ è allora Kvernadze: Ghedjemis vince un duello di testa a centrocampo, Schmid ricama l’assist e il georgiano timbra l’1-0, dopo aver saltato Marcandalli. Al 22’ Colombo costruisce invece un’ottima chance per il pareggio genoano, ma Baldanzi spreca clamorosamente a tu per tu con Palmisani. L’azzurro torna tuttavia protagonista al 45’, quando il Var richiama l’arbitro al monitor per evidenziare un fallo di mano di Cittadini su un tiro proprio di Baldanzi: Rapuano assegna allora il calcio di rigore, ma Colombo sbaglia dagli undici metri, calciando direttamente sul fondo.