Serie A, Genoa-Frosinone 1-1: Vasquez risponde a Kvernadze e sblocca il Grifone di De Rossi

La 4ª giornata di Serie A vede il pareggio per 1-1 tra il Genoa di De Rossi e il Frosinone di Alvini, con Kvernadze e Vasquez in gol al Ferraris, dove è il Grifone a vedersi annullare una prima rete al 7’: a segnare è Baldanzi, con l’arbitro che annulla però la marcatura rossoblù per un fuorigioco precedente di Osmajic. A colpire al 14’ è allora Kvernadze: Ghedjemis vince un duello di testa a centrocampo, Schmid ricama l’assist e il georgiano timbra l’1-0, dopo aver saltato Marcandalli. Al 22’ Colombo costruisce invece un’ottima chance per il pareggio genoano, ma Baldanzi spreca clamorosamente a tu per tu con Palmisani. L’azzurro torna tuttavia protagonista al 45’, quando il Var richiama l’arbitro al monitor per evidenziare un fallo di mano di Cittadini su un tiro proprio di Baldanzi: Rapuano assegna allora il calcio di rigore, ma Colombo sbaglia dagli undici metri, calciando direttamente sul fondo.
Il Grifone si rifà però al 50’, quando Vasquez segna l’1-1: sul corner di Sow, il capitano genoano sfodera un destro poderoso al volo e riequilibra il risultato. Dieci minuti più tardi arriva invece il momento dell’esordio a Marassi di El Shaarawy, che nella sua prima parentesi rossoblù aveva infatti giocato solo tre gare in trasferta. A impegnare Palmisani in una parata provvidenziale all’81’ è però Vitinha, prima dell’espulsione di Vasquez (doppio giallo). Nel finale, a prendersi la scena con un paio di parate decisive è pure Bijlow, che salva così l’1-1 finale. Il Frosinone sale, dunque, a 7 punti in classifica, mentre il Genoa ottiene il suo primo punto in questa Serie A.
IL TABELLINO
Genoa (3-5-2): Bijlow 6,5; Marcandalli 5,5, Ostigard 6, Vasquez 6,5; Ellertsson 6 (79’ Meichtry sv), Sow 6,5 (79’ Amorim sv), Frendrup 5,5, Baldanzi 5,5 (45’ Messias 6), Ehizibue 5,5 (60’ El Shaarawy 6); Osmajic 5,5, Colombo 4,5 (70’ Vitinha 6). A disposizione: Sommariva, Stolz, Drameh, Mitaj, Otoa, Puczka, Sabelli, Wiafe, Traorè. All. De Rossi
Frosinone (4-3-3): Palmisani 7; Oyono 6, Calvani 6, Cittadini 5,5 (46’ Monterisi) 5,5, Bracaglia 6; Schmid 6,5 (71’ Hasa 6), Calò 6,5, Masini 6,5; Ghedjemis 6,5 (71’ Fini 6), Raimondo 6 (71’ Bobcek 6), Kvernadze 7 (87’ Zerbin sv). A disposizione: Desplanches, Pisseri, Akpoguma, Amey, Birligea, Cichella, El Azzouzi, Fayed, Tchato, Terzic. All. Alvini
Arbitro: Rapuano
Marcatori: 14’ Kvernadze (F), 50’ Vasquez (G)
Ammoniti: Cittadini (F), Bracaglia (F), Ehizibue (G)
Espulsi: Vasquez (G)
Note: 7’ gol annullato per fuorigioco a Baldanzi (G), 45’+1’ rigore sbagliato da Colombo (G)
LE STATISTICHE
Questa è solo la seconda volta negli ultimi quattro anni in cui il Genoa non ha trovato la vittoria in nove incontri consecutivi in Serie A (3N, 6P), dopo la serie tra agosto e ottobre 2025.
Tra la sua precedente partecipazione in Serie A e quella in corso, il Frosinone è rimasto imbattuto in tutte le ultime sette trasferte, già serie record per il club nel torneo (2V, 5N).
Prima di Giorgi Kvernadze (due gol e un assist), l'ultimo giocatore del Frosinone che aveva preso parte a una rete in tre incontri di fila in Serie A era stato Matías Soulé, nell'ottobre 2023.
Secondo gol in Serie A per Giorgi Kvernadze, tra i giocatori georgiani solo Khvicha Kvaratskhelia (28), Kakha Kaladze (13) e Levan Mchedlidze (11) hanno fatto meglio.
Il Frosinone è andato a segno con il primo tiro che ha effettuato in un incontro di Serie A per la prima volta dal 2 settembre 2023, con Romagnoli contro la Salernitana.
Cinque degli otto gol in Serie A di Johan Vásquez sono stati realizzati allo Stadio Ferraris.
Prima di Johan Vásquez, l'ultimo giocatore del Genoa ad essere stato espulso dopo aver trovato la rete in Serie A era stato Cristian Romero, il 2 agosto 2020 contro l'Hellas Verona.
Lorenzo Colombo non ha trasformato tre dei suoi sei rigori calciati in Serie A (primo con la palla fuori fuori).
Grazie all’assist per il gol di Giorgi Kvernadze, Romano Schmid ha preso parte a una rete nei cinque grandi campionati europei per la prima volta dallo scorso 2 maggio, con il Werder Brema contro l’Augsburg.
Ben cinque delle sette reti del Frosinone in questa Serie A sono arrivate nel corso della prima frazione di gioco.
Stephan El Shaarawy è tornato a disputare un match di Serie A con il Genoa 16 anni e 133 giorni dopo il suo precedente incontro con questa maglia nella competizione (nel maggio 2010).