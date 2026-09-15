Coppa Italia, Genoa-Sudtirol 1-0: l'incornata di Vasquez porta il Grifone agli ottavi

Per l’occasione, De Rossi decide di optare per un ampio turnover, ma conferma Baldanzi tra i titolari: proprio l’ex Roma è tra i più propositivi nel corso del primo tempo, che si chiude però a reti bianche, dopo una bella parata di Plizzari su Amorim al 41’. In apertura di ripresa è invece il Sudtirol a rendersi pericoloso con Federico Davi, Burnete e Simone Davi, che colpisce pure una traversa dalla distanza. DDR si gioca allora le carte Colombo, El Shaarawy, Messias e Vasquez e proprio quest’ultimo incorna in rete all’87’ il gol che vale il passaggio del turno: appena entrato, il capitano genoano inzucca in rete il calcio d’angolo di Puczka, eliminando il Sudtirol. Nel recupero, c'è spazio anche per un palo scheggiato da Traore, oggi al suo esordio col Grifone, con Amorim che accusa invece un infortunio muscolare.