COPPA ITALIA

Coppa Italia, Genoa-Sudtirol 1-0: l'incornata di Vasquez porta il Grifone agli ottavi

Dopo l’ennesima gara complicata, i rossoblù passano il turno grazie al loro capitano: il prossimo avversario sarà l’Inter

15 Set 2026 - 19:54
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I sedicesimi di Coppa Italia valgono la seconda vittoria stagionale per il Genoa, che, dopo aver eliminato l’Ascoli lo scorso agosto, batte 1-0 anche il Sudtirol al Ferraris e stacca così il pass per gli ottavi, dove sfiderà l’Inter. A garantire il passaggio del turno al Grifone è un colpo di testa di Vasquez, con i rossoblù che fanno pesare la differenza di categoria: per i bolzanini si stratta del primo ko in stagione, contraddistinta da un’ottima partenza in Serie B.

Per l’occasione, De Rossi decide di optare per un ampio turnover, ma conferma Baldanzi tra i titolari: proprio l’ex Roma è tra i più propositivi nel corso del primo tempo, che si chiude però a reti bianche, dopo una bella parata di Plizzari su Amorim al 41’. In apertura di ripresa è invece il Sudtirol a rendersi pericoloso con Federico Davi, Burnete e Simone Davi, che colpisce pure una traversa dalla distanza. DDR si gioca allora le carte Colombo, El Shaarawy, Messias e Vasquez e proprio quest’ultimo incorna in rete all’87’ il gol che vale il passaggio del turno: appena entrato, il capitano genoano inzucca in rete il calcio d’angolo di Puczka, eliminando il Sudtirol. Nel recupero, c'è spazio anche per un palo scheggiato da Traore, oggi al suo esordio col Grifone, con Amorim che accusa invece un infortunio muscolare.

IL TABELLINO
Genoa (3-4-2-1): Stoloz; Marcandalli, Otoa (80’ Vasquez), Drameh (61’ El Shaarawy); Puczka, Wiafe, Amorim, Mitaj (61’ Colombo); Baldanzi (68’ Messias), Meichtry (81’ Traore), Vitinha. A disposizione: Bijlow, Sommariva, Ostigard, Ehizibue, Sabelli, Ellertsson, Sow, Frendrup, Osmajic. Allenatore: De Rossi
Sudtirol (3-4-2-1): Plizzari; Pellini (73’ Molina), Giorgini (46’ Stabile), Veroli (83’ Bjarkason); F.Davi, Tait, Brik, S.Davi; Burnete, Anghele (61’ Zeroli), Mixtur (73’ Okoro). A disposizione: Vadjunec, Laureti, Stivanello, Tronchin, Rispoli, Lopes, Iuliano, Schrott. Allenatore: Possanzini
Arbitro: Manganiello
Marcatore: 87’ Vasquez

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