Serie A, Parma-Genoa 2-1: Romero e Almqvist regalano la prima vittoria a Cuesta

Nella domenica della 5ª giornata di Serie A arriva la prima vittoria per il Parma di Cuesta in campionato. I Ducali passano 2-1 contro il Genoa al Tardini, dove sono i gol di Romero e Almqvist a valere i tre punti, dopo il provvisorio pareggio siglato da Osmajic per il Grifone. Al termine di un primo tempo avaro di occasioni è Romero a sbloccare il match a favore dei crociati al 38’, saltando Ostigard (che preferisce non fare fallo per non essere espulso) e battendo Bijlow.