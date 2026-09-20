parma-genoa 2-1

Serie A, Parma-Genoa 2-1: Romero e Almqvist regalano la prima vittoria a Cuesta

Non basta Osmajic al Grifone di De Rossi per uscire con dei punti dal Tardini: decide lo svedese all’80’

20 Set 2026 - 17:13
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

Nella domenica della 5ª giornata di Serie A arriva la prima vittoria per il Parma di Cuesta in campionato. I Ducali passano 2-1 contro il Genoa al Tardini, dove sono i gol di Romero e Almqvist a valere i tre punti, dopo il provvisorio pareggio siglato da Osmajic per il Grifone. Al termine di un primo tempo avaro di occasioni è Romero a sbloccare il match a favore dei crociati al 38’, saltando Ostigard (che preferisce non fare fallo per non essere espulso) e battendo Bijlow.

Toure spreca invece un’ottima chance per raddoppiare al 42’, mentre Corvi non si lascia sorprendere dalla punizione calciata da Messias al 68’. Il pareggio, i rossoblù lo trovano allora due minuti più tardi con Osmajic: l’ex Preston North End è bravissimo a prendere di sorpresa la difesa emiliana e a superare Corvi sull’assist in profondità di Colombo (appena entrato). Il rinnovato equilibrio torna a spezzarsi però dopo soli dieci minuti: Elphege lancia Almqvist, che segna il 2-1 di mancino all’80’. Il Parma sale quindi a quota 4 punti, mentre il Genoa resta fermo a uno.

IL TABELLINO

Parma (3-4-2-1): Corvi 6; Diego Carlos 6 (81’ Ordonez sv), Troilo 6, Drobnic 6; Delprato 6, Keita 6,5, Sierro 5,5 (81’ Britschgi sv), Valeri 6; Lontani 5,5 (67’ Fabbian 6), Toure 6,5 (56’ Almqvist 7); Romero 7 (56’ Elphege 6,5). A disposizione: Ghidotti, Daffara, Ndiaye, Diallo, Cremaschi, Frigan, Carboni, Konate. Allenatore: Cuesta

Genoa (3-5-2): Bijlow 6; Marcandalli 5, Ostigard 5, Otoa 5,5 (60’ Puczka 6); Ehizibue 5,5 (60’ El Shaarawy 5,5), Baldanzi 5,5 (69’ Colombo 6,5), Frendrup 6, Sow 5,5 (85’ Vitinha sv), Ellertsson 5,5; Messias 6 (85’ Traore sv), Osmajic 7. A disposizione: Sommariva, Stolz, Mitaj, Amorim, Vitinha, Drameh, Sabelli, Wafe. Allenatore: De Rossi

Arbitro: Mariani
Marcatori: 38’ Romero (P), 70’ Osmajic (G), 80’ Almqvist (P)
Ammoniti: Drobnic (P), Otoa (G), Marcandalli (G), Delprato (P), Ellertsson (G), Troilo (P)

LE STATISTICHE

- Il Genoa ha raccolto soltanto un punto nelle prime cinque partite disputate di un campionato di Serie A soltanto per la terza volta nella sua storia, dopo quelle del 1940/41 e 1957/58.

- Era da ottobre 2025 che il Genoa non subiva tre ko esterni di fila in Serie A.

- Tre punti (3N) nelle ultime 10 gare di Serie A per il Genoa; nel periodo (dalla 34ª giornata dello scorso torneo), meno di qualsiasi altra squadra che ha preso parte alle ultime due stagioni della competizione.

- Era dall’ultima partita dello scorso campionato che il Parma non vinceva un match di Serie A (1-0 al Tardini contro il Sassuolo in quel caso).

- Il Genoa è la prima squadra contro cui Carlos Cuesta è rimasto imbattuto (1V, 2N) in tutte le prime tre sfide di Serie A.

- Pontus Almqvist ha ritrovato il gol in Serie A a distanza di quasi due anni dall’ultimo messo a segno il 21 settembre 2024, contro il Lecce.

- Pontus Almqvist ha ritrovato il gol alla conclusione numero 28 dopo l’ultimo gol siglato contro il Lecce il 21 settembre 2024 e al primo tiro effettuato nelle prime cinque partite di questa Serie A.

- Con la rete di David Romero, il Parma ha ritrovato il gol nei primi 45 minuti di gioco di un matrch di Serie A per la prima volta dallo scorso aprile (Gabriel Strefezzadopo 33 secondi contro il Napoli).

- David Romero è diventato il sesto argentino a segnare più di un gol (due) con il Parma in Serie A, dopo Hernán Crespo, Mateo Pellegrino, Néstor Sensini, Abel Balbo e Ariel Ortega.

- El Bilal Touré ha fornito il suo primo assist dopo 16 partite in Serie A e dopo che non aveva preso parte ad alcuna marcatura nelle precedenti 10.

- Milutin Osmajic ha segnato due gol in questo campionato con due tiri nello specchio.

- Lorenzo Colombo ha già fornito due assist nelle cinque sfide di questo torneo: eguagliato il record personale di passaggi vincenti in un singolo massimo campionato (due anche nel 2024/25 con l’Empoli e due nel 2022/23 col Lecce).

- Hamed Traoré ha giocato la sua 150ª partita in Serie A.

serie a
parma
genoa

Ultimi video

01:54
Non solo Roma-Inter

Non solo Roma-Inter

01:51:41
Atletico Madrid-Real Madrid: partita integrale

Atletico Madrid-Real Madrid: partita integrale

03:26
DICH AMORIM SU GIORNALISTI E FORMAZIONI PER SITO 19/9 DICH

Amorim show in conferenza stampa: sfida i giornalisti a fare la formazione..

00:37
DICH RIVERA SU MAZZOLA SITO 19/9 DICH

Rivera: "Mazzola un amico. È un addio con grande rammarico"

01:07
DICH WESLEY POST ROMA - INTER 19/9 DICH

Wesley: "Avremmo meritato di vincere ma contro una squadra così devi giocare al 200%"

01:41
DICH BISSECK POST ROMA-INTER 19/9 DICH

Bisseck: "Nei primi tempi dobbiamo migliorare"

01:10
DICH MAROTTA SU MAZZOLA DALL'OLIMPICO un pezzo della leggenda inter - embargo ore 20 DICH

Marotta ricorda Mazzola: "Un pezzo della leggenda Inter. Sia d'esempio"

01:32
DICH MOURINHO SU DERBY MILANO 19/9 DICH

Mou alla vigilia di Atletico-Real: "Il derby più speciale resta quello di Milano..."

01:25
DICH MOURINHO SU BLOCCO BASSO 19/9 DICH

Mou rievoca la sua Inter: "Anche tre giorni in blocco basso e non ci avrebbero mai segnato"

01:39
DICH SARRI PRE JUVENTUS 19/9 DICH

Sarri: "Non è una partita tra Spalletti e me"

01:21
DICH ALLEGRI SU MOMENTO NAPOLI 19/9 DICH

Allegri: "A Firenze è una delle 4-5 partite più importanti della stagione"

00:17
DICH ALLEGRI SU MAZZOLA 9/9 DICH

Allegri: "Condoglianze alla famiglia Mazzola, il calcio perde un uomo e un grandissimo giocatore.

00:35
DICH AMORIM SU FORMAZIONE vs Benfica PER SITO 19/9 DICH

Amorim difende il suo Milan: "Sceglierei la stessa formazione fatta contro il Benfica"

00:26
DICH AMORIM SU SCONFITTA CON IL BENFICA PER SITO 19/9 DICH

Amorim e il Benfica: "Le sconfitte fanno male, ma vogliamo reagire subito

00:29
DICH AMORIM SU MAZZOLA PER SITO 19/9 DICH

Addio a Mazzola: l'omaggio di Amorim in conferenza stampa

01:54
Non solo Roma-Inter

Non solo Roma-Inter

Calcio ora per ora
Vedi tutti
18:43
Frosinone, Alvini: "L'obiettivo resta la salvezza, ma non ci accontentiamo"
18:22
Mazzola: spalle voltate al campo e cori per Scirea, parte della curva della Juve non rispetta il minuto di silenzio
18:18
Genoa, De Rossi: "Non meritavamo la sconfitta. Il momento negativo è mia responsabilità"
18:18
Nazionale: out Cristante, convocato Samuele Ricci
18:10
Como, Fabregas non ci sta: "Potevamo vincere 1-4, il Frosinone ha fatto un capolavoro"