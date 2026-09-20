Serie A, Parma-Genoa 2-1: Romero e Almqvist regalano la prima vittoria a Cuesta

Nella domenica della 5ª giornata di Serie A arriva la prima vittoria per il Parma di Cuesta in campionato. I Ducali passano 2-1 contro il Genoa al Tardini, dove sono i gol di Romero e Almqvist a valere i tre punti, dopo il provvisorio pareggio siglato da Osmajic per il Grifone. Al termine di un primo tempo avaro di occasioni è Romero a sbloccare il match a favore dei crociati al 38’, saltando Ostigard (che preferisce non fare fallo per non essere espulso) e battendo Bijlow.
Toure spreca invece un’ottima chance per raddoppiare al 42’, mentre Corvi non si lascia sorprendere dalla punizione calciata da Messias al 68’. Il pareggio, i rossoblù lo trovano allora due minuti più tardi con Osmajic: l’ex Preston North End è bravissimo a prendere di sorpresa la difesa emiliana e a superare Corvi sull’assist in profondità di Colombo (appena entrato). Il rinnovato equilibrio torna a spezzarsi però dopo soli dieci minuti: Elphege lancia Almqvist, che segna il 2-1 di mancino all’80’. Il Parma sale quindi a quota 4 punti, mentre il Genoa resta fermo a uno.
IL TABELLINO
Parma (3-4-2-1): Corvi 6; Diego Carlos 6 (81’ Ordonez sv), Troilo 6, Drobnic 6; Delprato 6, Keita 6,5, Sierro 5,5 (81’ Britschgi sv), Valeri 6; Lontani 5,5 (67’ Fabbian 6), Toure 6,5 (56’ Almqvist 7); Romero 7 (56’ Elphege 6,5). A disposizione: Ghidotti, Daffara, Ndiaye, Diallo, Cremaschi, Frigan, Carboni, Konate. Allenatore: Cuesta
Genoa (3-5-2): Bijlow 6; Marcandalli 5, Ostigard 5, Otoa 5,5 (60’ Puczka 6); Ehizibue 5,5 (60’ El Shaarawy 5,5), Baldanzi 5,5 (69’ Colombo 6,5), Frendrup 6, Sow 5,5 (85’ Vitinha sv), Ellertsson 5,5; Messias 6 (85’ Traore sv), Osmajic 7. A disposizione: Sommariva, Stolz, Mitaj, Amorim, Vitinha, Drameh, Sabelli, Wafe. Allenatore: De Rossi
Arbitro: Mariani
Marcatori: 38’ Romero (P), 70’ Osmajic (G), 80’ Almqvist (P)
Ammoniti: Drobnic (P), Otoa (G), Marcandalli (G), Delprato (P), Ellertsson (G), Troilo (P)
LE STATISTICHE
- Il Genoa ha raccolto soltanto un punto nelle prime cinque partite disputate di un campionato di Serie A soltanto per la terza volta nella sua storia, dopo quelle del 1940/41 e 1957/58.
- Era da ottobre 2025 che il Genoa non subiva tre ko esterni di fila in Serie A.
- Tre punti (3N) nelle ultime 10 gare di Serie A per il Genoa; nel periodo (dalla 34ª giornata dello scorso torneo), meno di qualsiasi altra squadra che ha preso parte alle ultime due stagioni della competizione.
- Era dall’ultima partita dello scorso campionato che il Parma non vinceva un match di Serie A (1-0 al Tardini contro il Sassuolo in quel caso).
- Il Genoa è la prima squadra contro cui Carlos Cuesta è rimasto imbattuto (1V, 2N) in tutte le prime tre sfide di Serie A.
- Pontus Almqvist ha ritrovato il gol in Serie A a distanza di quasi due anni dall’ultimo messo a segno il 21 settembre 2024, contro il Lecce.
- Pontus Almqvist ha ritrovato il gol alla conclusione numero 28 dopo l’ultimo gol siglato contro il Lecce il 21 settembre 2024 e al primo tiro effettuato nelle prime cinque partite di questa Serie A.
- Con la rete di David Romero, il Parma ha ritrovato il gol nei primi 45 minuti di gioco di un matrch di Serie A per la prima volta dallo scorso aprile (Gabriel Strefezzadopo 33 secondi contro il Napoli).
- David Romero è diventato il sesto argentino a segnare più di un gol (due) con il Parma in Serie A, dopo Hernán Crespo, Mateo Pellegrino, Néstor Sensini, Abel Balbo e Ariel Ortega.
- El Bilal Touré ha fornito il suo primo assist dopo 16 partite in Serie A e dopo che non aveva preso parte ad alcuna marcatura nelle precedenti 10.
- Milutin Osmajic ha segnato due gol in questo campionato con due tiri nello specchio.
- Lorenzo Colombo ha già fornito due assist nelle cinque sfide di questo torneo: eguagliato il record personale di passaggi vincenti in un singolo massimo campionato (due anche nel 2024/25 con l’Empoli e due nel 2022/23 col Lecce).
- Hamed Traoré ha giocato la sua 150ª partita in Serie A.