GRANDE FESTA Genoa, la terza maglia celebra 133 anni di storia: "All'arrembaggio!" | De Rossi: "Questa squadra ti entra dentro"

"Un tesoro tra le onde, custodito dai pirati. Un omaggio alle radici inglesi, uno stemma speciale, strisce orizzontali. All’arrembaggio!". Il Genoa presenta così la terza maglia per la stagione 2026/27, che celebra 133 anni di storia rossoblù. Protagonista della campagna è una ciurma di giovani in versione piratesca, impegnata a esplorare i mari alla scoperta degli elementi distintivi della maglia: il logo speciale, la bandiera UK e i colori sociali. Erano migliaia i tifosi domenica sera a Boccadasse per festeggiare il compleanno del club più antico d'Italia, fondato il 7 settembre 1893. Presente anche una delegazione della squadra, guidata da mister Daniele De Rossi e dal capitano Vasquez con Sabelli, Sommariva e Amorim. "Voi siete quello che rimane, so che i compleanni vanno al di là della classifica e dei momenti ma vedere questa manifestazione qui con zero punti in classifica fa un effetto particolare - le parole di De Rossi - Sapete per quale squadra ho sempre tifato sin da ragazzino ma non vi nascondo che siete una roba diversa da tanti altri posti: questa squadra ti entra dentro e ti rimane dentro".