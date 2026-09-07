Genoa, la terza maglia celebra 133 anni di storia: "All'arrembaggio!" | De Rossi: "Questa squadra ti entra dentro"

© genoacfc.it
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"Un tesoro tra le onde, custodito dai pirati. Un omaggio alle radici inglesi, uno stemma speciale, strisce orizzontali. All’arrembaggio!". Il Genoa presenta così la terza maglia per la stagione 2026/27, che celebra 133 anni di storia rossoblù. Protagonista della campagna è una ciurma di giovani in versione piratesca, impegnata a esplorare i mari alla scoperta degli elementi distintivi della maglia: il logo speciale, la bandiera UK e i colori sociali. Erano migliaia i tifosi domenica sera a Boccadasse per festeggiare il compleanno del club più antico d'Italia, fondato il 7 settembre 1893. Presente anche una delegazione della squadra, guidata da mister Daniele De Rossi e dal capitano Vasquez con Sabelli, Sommariva e Amorim. "Voi siete quello che rimane, so che i compleanni vanno al di là della classifica e dei momenti ma vedere questa manifestazione qui con zero punti in classifica fa un effetto particolare - le parole di De Rossi - Sapete per quale squadra ho sempre tifato sin da ragazzino ma non vi nascondo che siete una roba diversa da tanti altri posti: questa squadra ti entra dentro e ti rimane dentro".