Genoa, nuovo test conferma la positività al Covid per 14 tesserati

NUOVI TEST

Il test effettuati nella giornata di martedì dalla Asl 3 ai 14 tesserati del Genoa affetti da Covid-19 nel fine settimana hanno confermato la positività. Lo fa sapere la società rossoblù. In mattinata gli altri componenti della squadra e dello staff che erano risultati negativi, sono arrivati in macchina al campo di allenamento hanno eseguito il tampone dall'auto e sono tornati a casa.

Buone notizie per i dipendenti e i dirigenti (in totale una ventina di persone) che si erano sottoposti ai test ieri e che sono risultati tutti negativi. Il Genoa, intanto, attende le decisioni della Lega sulla gara di sabato contro il Torino.

Attesa anche per il Napoli, che in gioornata dovrebbe ricevere l'esito sui tampioni a cui si è sottoposto dopo la sfida con il Grifone. Potrebbe essere a rischio la sfida di domenica sera contro la Juve.

FAGGIANO: "TUTTI IN QUARANTENA, NON POSSIAMO GIOCARE"

"Siamo tutti in quarantena. La Asl ci ha fermato, non possiamo giocare sabato contro il Torino anche con i 13 disponibili. Senza allenamenti dobbiamo rinviarla. La data si trova perche' anche i granata non fanno le coppe". Lo ha detto Daniele Faggiano, ds del Genoa. "Con il Napoli non abbiamo mai chiesto il rinvio anche perché il calendario prevedeva la sfida sabato contro il Torino. Poi voglio chiarire che la mia frase sulla sconfitta al San Paolo perché eravamo positivi al Covid era solo una battuta, che non è stata colta", ha aggiunto a Radio Kiss Kiss Napoli. "A breve comunicheremo l'elenco dei positivi. Stiamo risolvendo i problemi sulla privacy e poi daremo l'elenco completo", ha annunciato ancora Faggiano.