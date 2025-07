Genoa, i sogni del presidente Sucu: "Un Grifone come Atalanta e Bologna"

Un Genoa che si ispira a due modelli: Atalanta e Bologna. Massima fiducia in Patrick Vieira e tanta voglia di crescere ma un passo per volta. Dan Sucu, presidente e azionista di maggioranza del club rossoblù, ha fatto il punto sul Grifone in una lunga intervista ad alcuni quotidiani. "La salvezza non è un nostro obiettivo. Questo è chiaro. In Romania con il Rapid cerchiamo di vincere Coppa e Campionato. Il modello chiaro che abbiamo è il modello Atalanta e Bologna e anche un sogno come il Napoli. Ma questo non si fa dall'oggi al domani. Quello che stiamo facendo ora è molto chiaro: stabilizzare le nostre finanze. E crescere anno per anno" ha spiegato il patron rossoblù.