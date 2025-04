Serie A: Strefezza regala la salvezza aritmetica al Como, il Genoa va ko

LE STATISTICHE

Questa è solo la seconda volta in cui il Como ha ottenuto quattro vittorie di fila in Serie A, dopo esserci riuscito nel 1952.

Il Como ha segnato nelle ultime 11 partite di Serie A, miglior striscia dal 1950 per la squadra lombarda nella competizione.

Il Como ha realizzato sette gol in contropiede in questo campionato, meno solo della Juventus (nove).

Era da gennaio-febbraio 2003 che il Como non manteneva la porta inviolata per tre gare di Serie A consecutive.

Era da settembre che, tra gol e assist, Gabriel Strefezza non partecipava ad almeno una rete per due gare di Serie A consecutive.

In questo campionato Patrick Cutrone ha fornito quattro passaggi vincenti, mentre nelle sue precedenti sei stagioni di Serie A ne aveva collezionati in totale cinque.

Questa è stata la 150ª presenza per Patrick Cutrone in Serie A: 63 con il Milan, 30 con la Fiorentina, 28 con l’Empoli e 29 con il Como.

Tra le partite di questo campionato senza gol nel primo tempo solo in Juventus-Inter (2.1) e Parma-Monza (2.4) c'è stato un valore di Expected Goals prima dell’intervallo più alto che in Como-Genoa (1.8).