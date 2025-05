Sampdoria in C, l'ironia dei tifosi del Genoa: "Rispetto per chi affronterà le Dolomiti"

"Ci vuole rispetto - continua il comunicato - Rispetto per chi affronterà le Dolimiti, non sarà facile, ma siamo certi che il settore ospiti sarà esaurito. Rispetto per chi ha vinto un Europeo, non riuscendo però a espugnare il ‘Menti’ di Castellammare con indosso la ‘maglia più bella del mondo’. Rispetto per chi ha vinto Sanremo, per chi, forse, si giocherà una stagione contro l’Alcione. E noi che pensavamo fosse solo quello in via Canevari, che stupidi. Pertanto, invitiamo tutta la tifoseria sabato allo stadio, dove mostreremo il nostro cordoglio per quanto avvenuto”.