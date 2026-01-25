Genoa, De Rossi: "I cambi e la spinta dei tifosi decisivi per vittoria"

"Eravamo partiti bene, fatto 20-25 minuti alla pari poi il loro gol ci ha messo in difficoltà. Dopo l'autogol l'episodio dell'espulsione ha cambiato la partita, così come il gol. La spinta dello stadio ha fatto il resto, una vittoria bella ed emozionante". Così Daniele De Rossi commenta ai microfoni di Sky Sport la vittoria del Genoa in rimonta contro il Bologna. "Quando i cambi vanno bene vuol dire che all'inizio hai fatto casino, non c'è la controprova ma sono anche giocatori che recentemente hanno avuto problemi fisici", ha aggiunto De Rossi in riferimento soprattutto all'ingresso dalla panchina di Malinovskyi. "Sapevo che il Bologna ci avrebbe aggredito e non volevo giocatori in campo non al 100%, ma averli in panchina poi fa la differenza", ha spiegato. Sulla sua esperienza al Genoa. "Mi sono calato in questa realtà in maniera abbastanza veloce grazie a questa gente che vive il calcio in maniera molto simile a me. Mi permettono di farmi sembrare più bravo di quello che sono, ma la vivo come una delle cose belle e importanti. Come inizio in Serie A trovarsi in una squadra che sa amare e spingere come sanno fare i genoani è meraviglioso", ha concluso.