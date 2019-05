Serie A, Frosinone-Udinese 1-3: Okaka trascina i friulani La squadra di Tudor passa con una doppietta dell'ex Watford e Samir: Genoa scavalcato, l'Empoli resta staccato di due punti Facebook

12/05/2019

Vittoria preziosa per l'Udinese, che passa 3-1 in casa del Frosinone e scavalca il Genoa in classifica: a due turni dal termine, i friulani mantengono due punti di vantaggio sull'Empoli terzultimo. Allo Stirpe, la squadra di Tudor sblocca la gara all'11' con Okaka prima del bis firmato Samir (41'). A chiudere la partita ci pensa ancora l'ex Watford su assist di Lasagna (45'). Per i ciociari gol della bandiera firmato Dionisi all'85'.

LE PAGELLE



Okaka 7,5 - Aggressività, fisico e anche qualità. Sblocca la partita con un'azione prepotente, poi chiude i conti a porta vuota. Nella ripresa lavora tanto, e bene, per la squadra.



Musso 7 - Qualche problemino quando deve usare i piedi, con le mani è invece strepitoso. Due interventi super su Pinamonti e Paganini.



De Paul 7 - E' l'uomo che detta i tempi e accende la luce. Pennella sulle testa di Samir la palla dello 0-2, straordinario il corridoio per Lasagna da cui nasce il terzo gol.



Valzania 5 - In difficoltà sin dall'inizio insieme al compagno di reparto Sammarco. Poco utile in entrambe le fasi.



Dionisi 6,5 - Entra dopo poco più di un'ora di gioco e infila il primo gol stagionale in Serie A: il grave infortunio al ginocchio è finalmente alle spalle.

IL TABELLINO



FROSINONE-UDINESE 1-3

Frosinone (3-4-3): Bardi 5,5; Brighenti 5, Ariaudo 5, Capuano 5; Paganini 5,5, Sammarco 5, Valzania 5 (35' st Maiello sv), Beghetto 5,5; Ciano 5,5 (28' st Zampano 6), Ciofani 5 (20' st Dionisi 6,5), Pinamonti 5,5.

A disp.: Marcianò, Iacobucci, Ghiglione, Molinaro, Simic, Goldaniga, Trotta, Cassata, Krajnc. All.: Baroni 6

Udinese (3-5-2): Musso 7; De Maio 6, Ekong 6 (31' st Nuytinck 6), Samir 6,5; Stryger 6, Mandragora 6, Sandro 6 (17' st Hallfredsson 6), De Paul 7, D'Alessandro 6; Lasagna 6,5, Okaka 7,5 (41' st Pussetto sv).

A disp.: Perisan, Nicolas, Badu, Micin, Ter Avest, Wilmot, Zeegelaar, Teodorczyk. All.: Tudor 7

Arbitro: Pasqua

Marcatori: 11' e 45' Okaka (U), 41' Samir (U), 40' st Dionisi (F)

Ammoniti: Okaka, Sandro, Samir (U); Ariaudo (F)

Espulsi: -

LE STATISTICHE

• Questa è la seconda vittoria esterna dell'Udinese in questa Serie A. La prima l’aveva conquistata in casa del Chievo dello scorso settembre (2-0). • Tre dei quattro gol di Samir in Serie A sono arrivati di testa, tre su assist di De Paul e tre in trasferta. Tutti e quattro li ha realizzati su sviluppo di calcio da fermo. • La rete di Samir è la quarta di testa per l'Udinese in questa Serie A (nessuna squadra ne ha totalizzate meno dei bianconeri); i friulani non realizzavano un gol con questo fondamentale nel torneo dal match interno col Bologna del 3 marzo scorso. • De Paul ha partecipato a tre degli ultimi cinque gol dell'Udinese in questo campionato (due reti e un assist). • L'Udinese non chiudeva il primo tempo di un match esterno di Serie A con almeno tre reti all'attivo da maggio 2013, nella gara in casa dell'Inter. • Nessun giocatore ha servito più assist in trasferta di Rodrigo De Paul in questo campionato (cinque al pari di Gomez). • Quella di oggi è la prima doppietta in Serie A per Stefano Okaka. La seconda nei Top 5 campionati europei dopo quella realizzata a dicembre 2016 contro l'Everton, quando indossava la maglia del Watford. • Dopo tre gare di fila senza reti in trasferta in Serie A, l'Udinese ha ritrovato il gol fuori casa. Dalla rete di Lasagna al Milan a quella di Okaka di oggi sono trascorsi 307'. • L'ultima rete in trasferta realizzata da Okaka in Serie A è datata marzo 2015, nella gara contro l'Atalanta, quando indossava la maglia della Sampdoria. • Due dei cinque gol dell'Udinese nel primo quarto d'ora di gioco in questo campionato sono stati segnati da Okaka. • Terzo gol per Stefano Okaka in questa Serie A, il primo fuori casa. Tutte e tre le sue reti sono arrivate da titolare. • L'ultimo gol di Federico Dionisi in Serie A risaliva al match contro il Milan a San Siro del maggio 2016. • Il Frosinone ha effettuato 24 tiri contro l'Udinese; è il numero più alto di tiri in un singolo match di Serie A dopo il record assoluto di 25, registrato nel marzo 2019 contro la SPAL.

