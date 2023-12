DiFra vola con i prestiti Juve: Barrenechea è il regista che manca a Max

VERSO FROSINONE-JUVENTUS

I bianconeri si troveranno di fronte la squadra di Di Francesco nel prossimo turno e forse nei quarti di Coppa (Salernitana permettendo)

Il gioco di Di Francesco sta portando il Frosinone nella storia, ma non c'è dubbio che, oltre alle capacità innegabili dell'allenatore, ci sia il contributo fondamentale di giocatori che hanno saputo inserirsi alla perfezione nei meccanismi della squadra. Soprattutto i prestiti arrivati da Torino. E la Juventus sarà proprio il prossimo avversario dei frusinati in campionato e, probabilmente, nei quarti di finale di Coppa Italia.

La prestazione di Barrenechea a Napoli, per esempio, non può non creare un mix di soddisfazione e di rimpianto in casa bianconera. Soddisfazione pensando a quanto stia crescendo il talento argentino, destinato a tornare a Torino, rimpianto perché un giocatore cosi al momento manca nella rosa di Allegri. Certo, Locatelli si è calato nel ruolo di regista e lo interpreta anche bene, ma non c'è dubbio che il suo meglio lo sappia dare da mezzala o da secondo play in un 4-2-3-1. La Juve attuale, quella con il centrocampo a 5, necessita di un catalizzatore centrale, proprio il ruolo in cui sta eccellendo il giocatore argentino alla corte di Di Francesco. A Napoli è stato il fulcro della manovra e si è pure permesso il lusso di sbloccare la partita.

Poi c'è Soulé, entrato di diritto nel gruppo dei ricercati speciali della Serie A. Un campionato finora quasi perfetto, partendo largo in fascia con la libertà di tagliare e inventare spunti per il centravanti o per le azioni personali. La Juve lo ha mandato in prestito e, in effetti, non si vede come potrebbe inserirsi nel ferreo 3-5-2 di Allegri, che prevede una punta centrale e una di movimento, come Chiesa. Max dovrebbe cambiare sistema di gioco, puntando sulle tre punte, situazione difficile da immaginare. Resta il fatto che a Frosinone stanno facendo crescere un talentino di alto livello pronto a tornare alla casa madre.

Kaio Jorge è stato limitato finora dagli infortuni e dalla presenza di punte che danno maggior affidamento a Di Francesco, ma che potrà utilizzare il tempo a disposizione, da qui a fine stagione, per ritagliarsi lo spazio per un ritorno a Torino. A Frosinone sono rimasti così contenti della sinergia con la Juve da volere un quarto prestito. Si tratta del 2005 Dean Huijsen, che ha già fatto il suo esordio in Serie A, entrato negli obiettivi di Angelozzi alla ricerca di un difensore dopo l’infortunio di Marchizza. Il difensore centrale olandese potrebbe trasferirsi nel Lazio con la benedizione di una Juventus chiaramente soddisfatta del lavoro di Di Francesco sugli altri prestiti.