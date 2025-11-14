Logo SportMediaset

Calcio

Football americano al Bernabeu, Madrid pazza per Miami-Washington

14 Nov 2025 - 09:55

Il calcio europeo non va negli Usa, ma il football americano viene in Europa. Come la Nba, il campionato professionistico statunitense di basket, anche la Nfl segna una storica tappa nel vecchio Continente: domenica sara' il Santiago Bernabeu, 'tempio' calcistico del Real Madrid rinnovato di recente con avveniristiche strutture per ospitare qualsiasi tipo di spettacolo, a far da campo di gioco per una giornata della 'regular season' del football americano. Di fronte Miami Dolphins e Whasington Commanders. Si tratta di una delle tappe del tour europeo della Nfl, che prevede anche Londra, Francoforte e Dublino. Dopo le polemiche per la decisione della Liga di far giocare una partita a Miami, poi revocata per le proteste, ora la capitale spagnola si appresta con entusiasmo ad ospitare un sport poco consueto. "I Dolphins rappresentano la comunita' ispanica di Miami, e sono gli ambasciatori perfetti per portare questo sport in Spagna", dice a Marca Javi Amaro, giocatore di origine spagnola della Nfl. "E' uno sport intenso, che piacera' sicuramente ai tifosi di Madrid".

