Sindaco di Firenze, Batistuta smentisce di voler candidarsi

Il Re Leone: "Non partecipo alla vita politica, né in Italia né in Argentina"

"La mia unica intenzione è vivere in un mondo migliore in cui le persone possano ottenere ciò che meritano per gli sforzi e i sacrifici nelle loro attività professionali e lavorative, e goderselo - ha continuato il Re Leone -. Sono sempre disponibile per collaborare dove può essere utile, in nessun modo però vorrei ritrovarmi in una posizione di potere che dovrebbe essere occupata solo da coloro che sono adeguatamente preparati e hanno abbastanza merito per averlo ottenuto".