Firenze, clamorosa idea per le comunali: Batistuta candidato sindaco

L'INDISCREZIONE

Secondo La Nazione la coalizione di centrodestra è in contatto con l'ex bomber della Fiorentina, ma c'è il nodo cittadinanza

© Getty Images Una clamorosa idea sta prendendo corpo a Firenze in vista delle elezioni comunali del 2024. Secondo La Nazione, infatti, la coalizione di centrodestra starebbe pensando di candidare a sindaco Gabriel Omar Batistuta, leggenda della Fiorentina capace di 208 gol in 333 presenze in maglia viola tra il 1991 e il 2000.

Come riporta il quotidiano i contatti con l'ex bomber sono partiti a inizio luglio, dopo alcuni sondaggi fatti con altre personalità di spicco del capoluogo toscano. Al momento resta comunque il nodo della cittadinanza, visto che Batistuta è argentino e, pertanto, non candidabile. Il suo nome appare comunque particolarmente suggestivo per tentare di conquistare una piazza da sempre molto ostica per il centrodestra.



I PRECEDENTI

La carica di sindaco è particolarmente gettonata dagli ex calciatori: Kakhaber Kaladze, ex difensore del Milan, ricopre dal 2017 il ruolo di primo cittadino di Tbilisi, mentre Damiano Tommasi, per 10 anni perno del centrocampo della Roma, è stato eletto nel 2022 sindaco di Verona. Un altro esempio, forse meno noto, è quello di Carlo Nervo, lunga militanza nel Bologna, dal 2009 al 2014 sindaco di Solagna, in provincia di Vicenza. Nella stessa Firenze, per altro, è stato candidato un grande ex portiere come Giovanni Galli: nel 2009 fu proprio il centrodestra a sceglierlo per sfidare Matteo Renzi, contro cui poi perse al ballottaggio. C'è poi chi il titolo di "sindaco" se lo è guadagnato sul campo: è il caso di Marco Osio, soprannominato così dai suoi tifosi ai tempi del Parma dopo che al Tardini era apparso uno striscione che recitava "Osio sindaco".