Palladino: "C'è rammarico ma sono orgoglioso dei ragazzi"

"C'è dispiacere, rammarico perché avevamo preparato bene la partita. Loro hanno tanti campioni e l'hanno sbloccata con la giocata di un campione. Ma siamo stati bravi a rimetterla in piedi, ad andare sul 2-1. Abbiamo fatto un ottimo secondo tempo dove potevamo andare sul 3-1 ma non ci siamo riusciti". Così Raffaele Palladino, tecnico della Fiorentina, dopo il 2-2 col Betis nella semifinale di ritorno di Conference League, costato l'eliminazione dei viola. "Nei supplementari abbiamo preso gol in una situazione che avremmo potuto gestire meglio - ha proseguito - ma non posso rimproverare nulla ai ragazzi che ci hanno provato sino alla fine, sono orgoglioso, hanno dato tutto".