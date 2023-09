Calcio, i grandi ex che hanno intrapreso la strada della politica

CALCIO

Da Weah a Romario, passando per Shevchenko e tanti degli azzurri campioni del Mondo nel 1982

GEORGE WEAH

L'ex Milan, Pallone d'Oro 1995, è stato senatore per la Contea di Montserrado, in Liberia, dal 2015 al 2018 e da gennaio di quell'anno è il 25esimo presidente del suo paese d'origine.

GIANNI RIVERA

Leggenda del Milan, Pallone d'Oro 1969, ha avuto una lunga carriera in politica: deputato dal 1987 al 2001 in quattro diverse legislature; segretario della Camera tra il 1995 e il 1996; sottosegretario al ministero della Difesa dal 1996 al 2001; europarlamentare dal 2005 al 2009.

ROMARIO

Attualmente senatore per Rio de Janeiro, il campione del Mondo 1994 con la Seleçao è stato anche deputato federale per lo stato carioca (dal 2011 al 2015) e, dal 2021 al 2023 è stato secondo vicepresidente del Senato federale del Brasile.

BEBETO

Così come il "gemello" nella nazionale verdeoro, anche lui è stato eletto deputato federale per lo stato di Rio de Janeiro alle elezioni del 2010 e ha ricoperto la carica per tre mandati consecutivi.

PELÉ

Tra i tanti incarichi istituzionali ricoperti dopo la fine della carriera, O Rey è stato anche ministro dello Sport del governo brasiliano tra il 1995 e il 1998.

CUAUTHEMOC BLANCO

Leggenda del calcio messicano, dal 2018 è presidente dello stato di Morelos, nella parte centro-meridionale del paese.

HAKAN SUKUR

L'ex Inter nel 2011 è stato eletto deputato nel Parlamento turco, la Grande Assemblea Nazionale, ma nel 2013 ha rassegnato le dimissioni dopo la rottura dei rapporti tra il presidente Erdogan e Fethullah Gulen. Dal 2015 vive negli Stati Uniti e dal 2016 è di fatto in esilio dopo l'emissione di un mandato d'arresto nei suoi confronti legato al tentativo di colpo di stato avvenuto quell'anno.

GIULIO EBAGUA

Lunga carriera tra Serie B e Serie C, con una brevissima esperienza in A nel Catania. Dal 2021 è consigliere comunale a Varese.

ALESSANDRO ALTOBELLI

Uno dei bomber più prolifici della storia dell'Inter, nel 1991 è stato eletto consigliere comunale a Brescia, dove successivamente ha anche ricoperto la carica di assessore allo Sport. Nel 1996 è stato anche candidato alla Camera, senza però venire eletto.

MASSIMO MAURO

Vincitore di due scudetti con la Juventus e di una Supercoppa col Napoli, è stato deputato dal 1996 al 2001 e nel 2006 è stato anche eletto consigliere comunale a Torino.

I POLITICI... MANCATI

Tanti grandi ex calciatori hanno tentato, senza successo, la carriera politica: i più recenti sono Salvatore Bagni e Riccardo Zampagna, candidati consiglieri rispettivamente a Quarto e Terni alle amministrative della primavera 2023, ma vanno ricordati anche Marco Tardelli (candidato alle Europee del 2004), Paolo Rossi (Europee del 1999), Ciccio Graziani (candidato al Senato alle politiche del 1994) e naturalmente Andryi Shevchenko, rimasto sotto la soglia di sbarramento con il suo "Ucraina Avanti!" alle elezioni nazionali del 2012.