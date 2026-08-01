La Fiorentina rimonta il Real Madrid in amichevole, 2-2 contro Mourinho

Il Madrid è padrone del campo, ma al 42’ Piccoli riesce ad accorciare le distanze per la Fiorentina al primo tiro in porta: delizioso l’assist di Jimenez, con l’attaccante italiano che timbra così il tabellino per la terza partita consecutiva in questo precampionato. In avvio di ripresa è invece Gudmundsson a rendersi pericoloso con un pallonetto, innescato da Atta, prima del pareggio di Kean al 58’ su assist di Fagioli. È il gol che stabilisce il 2-2 finale.