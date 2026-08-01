IL TEST

La Fiorentina rimonta il Real Madrid in amichevole, 2-2 contro Mourinho

I viola di Grosso si riprendono dopo essere finiti sotto di due gol: a segno Piccoli e Kean

01 Ago 2026 - 19:55
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Si chiude con un 2-2 l’amichevole di grande prestigio che la Fiorentina di Fabio Grosso gioca contro il Real Madrid al Wörthersee Stadion di Klagenfurt, in Austria. La squadra di José Mourinho si costruisce un doppio vantaggio grazie alle reti di Endrick e Ciria, ma i gigliati riescono a rimontare attraverso il solito Piccoli (terzo timbro in questa preseason) e a Kean. I viola torneranno in campo il 6 agosto, nel test contro il Deportivo La Coruña.

LA PARTITA 

Dopo la tournée inglese che l’ha vista affrontare il QPR nell’affascinante impianto di Loftus Road e il Watford dell’ex Edoardo Bove a Vicarage Road, la Fiorentina di Fabio Grosso si presenta al Wörthersee Stadion di Klagenfurt (in Austria) per il test di lusso contro il Real Madrid di José Mourinho (ancora senza parecchi big), sfida che riporta alla mente la finale di Coppa dei Campioni del 1957 vinta per 2-0 dai Blancos sulla Viola.

Mou fa debuttare l’ex Inter Dumfries, mentre Grosso è costretto a rinunciare a Brescianini per una botta rimediata nell’ultima amichevole. A precedere il calcio d’inizio è un emozionante minuto di silenzio in ricordo del leggendario Franco Baresi, con Endrick bravo poi a portare avanti il Real già al 12’, mentre il classe 2008 Ciria raddoppia una dozzina di minuti più tardi.

Il Madrid è padrone del campo, ma al 42’ Piccoli riesce ad accorciare le distanze per la Fiorentina al primo tiro in porta: delizioso l’assist di Jimenez, con l’attaccante italiano che timbra così il tabellino per la terza partita consecutiva in questo precampionato. In avvio di ripresa è invece Gudmundsson a rendersi pericoloso con un pallonetto, innescato da Atta, prima del pareggio di Kean al 58’ su assist di Fagioli. È il gol che stabilisce il 2-2 finale.

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