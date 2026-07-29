Bove capitano contro la Fiorentina: abbracci e commozione a Watford

In quest'amichevole, Bove contro la sua ex squadra ha giocato fino al 25' della ripresa e al fischio finale ha atteso i compagni di oggi e di ieri per salutarli. Già prima del match, anche dentro il tunnel degli spogliatoi, il centrocampista con la maglia numero 8 aveva abbracciato De Gea (che all'8' gli ha negato la gioia del gol), Dodo, Ranieri, Mandragora.