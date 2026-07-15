fiorentina donne

Fiorentina donne, Madelen Janogy incinta: "Si può anche nel calcio". Il club viola la supporta

Madelen Janogy annuncia la gravidanza: l'attaccante della Fiorentina Femminile si allenerà al Viola Park in vista del rientro in campo nel 2027

15 Lug 2026 - 09:57
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
Madelen Janogy © instagram

Madelen Janogy © instagram

Madelen Janogy non sarà a disposizione della Fiorentina femminile nei prossimi mesi per la notizia più bella che ci potesse essere: l'attaccante 30enne ha annunciato la propria gravidanza, sospendendo l'attività agonistica in vista della prossima stagione. Davanti a compagne di squadra e staff tecnico, la svedese di origini camerunensi ha mostrato l'ecografia sul maxischermo con la scritta "Bebé in arrivo", scatenando la commozione e gli abbracci di tutto il gruppo.

Janogy non prenderà parte alle partite ufficiali di questa stagione, ma non lascerà il centro sportivo della formazione toscana: porterà infatti avanti un programma di allenamenti personalizzati in palestra, studiato appositamente per le sue esigenze fisiche. Il piano di lavoro sarà costantemente monitorato dall'équipe medica del club viola. L'obiettivo condiviso tra l'atleta e la società è quello di programmare con estrema cura la maternità e stabilire la tabella di marcia ideale per il definitivo rientro sul terreno di gioco, previsto nel corso del 2027.

La Fiorentina ha espresso pubblicamente la propria gioia con una nota ufficiale in cui ha dichiarato: "ACF Fiorentina è felice di annunciare che la propria calciatrice Madelen Janogy è in dolce attesa". La dirigenza si è subito schierata al fianco della propria tesserata per garantirle il massimo supporto logistico e medico.

La stessa Janogy ha voluto esprimere profonda gratitudine: "Sono molto felice del supporto che la Fiorentina mi ha dato da quando ho annunciato la mia gravidanza al club. Ho ricevuto solo reazioni positive da parte di tutto lo staff e mi sento davvero felice e fortunata di vivere questo percorso in un club come la Fiorentina, che si impegna ad aiutarmi in ogni fase di questo viaggio".

A La Nazione ha dichiarato: "La gravidanza per una calciatrice sta cominciando a diventare normale, in Italia forse in altri due casi è successo. Adesso con le tutele del contratto professionistico del 2022 sta e può essere la normalità che la carriera sportiva venga messa in pausa causa maternità".

Ultimi video

01:43
Roma, partenza con "Joya"

Roma, partenza con "Joya"

01:24
BLOB GIUNTOLI ATALANTA X SITO

Giuntoli: "Palestra? Tutti erano al corrente di tutto, poi il calciatore è andato al Chelsea"

01:39
MCH ALLENAMENTO PARMA 14/7 MCH

Riparte la stagione del Parma: il primo allenamento

00:33
DICH TEDESCO PENSO 50 ITALIANO E 50 TEDESCO 14/07 SRV

Tedesco 'mentalista": "Penso 50% in italiano e 50% in tedesco, dipende da come sto"

01:09
TEDESCO OK

Bologna, le prime parole di Tedesco

01:32
Accomando: "Juve, il 'gemello' di Haaland direbbe di sì"

Accomando: "Juve, il 'gemello' di Haaland direbbe di sì"

02:06
La griglia di Trevisani: "Spalletti sesto, Allegri arriva..."

La griglia di Trevisani: "Spalletti sesto, Allegri arriva..."

01:26
Khalaili salta, per l'Inter una consolazione "Mondiale"?

Khalaili salta, per l'Inter una consolazione "Mondiale"?

02:24
Eroe nel derby? Il "sergente" Amorim lo scarica

Eroe nel derby? Il "sergente" Amorim lo scarica

01:43
Pirlo nuovo ct? Trevisani: "Solo Maldini può..."

Pirlo nuovo ct? Trevisani: "Solo Maldini può..."

01:43
Atlanta, stadio da sogno

Atlanta, stadio da sogno

01:54
Più di 100 milioni spesi

Più di 100 milioni spesi

02:04
La storia in panchina

La storia in panchina

01:26
Il ritorno della Norvegia

Il ritorno della Norvegia

01:46
Allegri minuto per minuto

Allegri minuto per minuto

01:43
Roma, partenza con "Joya"

Roma, partenza con "Joya"

I più visti di Fiorentina

DICH ONE TO ONE GROSSO DICH

Esclusiva Grosso: "Atta? Non pensavo venisse. Mi metto pressione da solo e Kean…"

Orsolini-Posch: colpo esterno del Bologna, la Fiorentina non sa più vincere

Juventus-Fiorentina del 17 maggio 2026

Le foto di Juventus-Fiorentina

Grosso 20 anni dopo Berlino: "Siamo sicuri di aver preso Atta? Kean e Fagioli sono importanti"

Festa di Natale per la Fiorentina: c'è anche Bove sorridente FOTO

Polemiche anche in Inter-Fiorentina: non c'era l'angolo dell'1-0, mani di Darmian col VAR

Calcio ora per ora
Vedi tutti
10:18
Conte e la panchina azzurra: "È l'ora dei fatti"
10:18
Torino in ritiro a Pinzolo, Abate punta su identità del gruppo
10:03
Milan, Kostic stupisce in ritiro: Amorim può promuoverlo
10:00
Sassuolo in ritiro in val di Non, sabato club in piazza a Fondo
21:00
Napoli, il Teatro San Carlo: "Felici di aver ospitato la presentazione di Allegri