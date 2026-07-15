Fiorentina donne, Madelen Janogy incinta: "Si può anche nel calcio". Il club viola la supporta
Madelen Janogy annuncia la gravidanza: l'attaccante della Fiorentina Femminile si allenerà al Viola Park in vista del rientro in campo nel 2027
Madelen Janogy © instagram
Madelen Janogy non sarà a disposizione della Fiorentina femminile nei prossimi mesi per la notizia più bella che ci potesse essere: l'attaccante 30enne ha annunciato la propria gravidanza, sospendendo l'attività agonistica in vista della prossima stagione. Davanti a compagne di squadra e staff tecnico, la svedese di origini camerunensi ha mostrato l'ecografia sul maxischermo con la scritta "Bebé in arrivo", scatenando la commozione e gli abbracci di tutto il gruppo.
Janogy non prenderà parte alle partite ufficiali di questa stagione, ma non lascerà il centro sportivo della formazione toscana: porterà infatti avanti un programma di allenamenti personalizzati in palestra, studiato appositamente per le sue esigenze fisiche. Il piano di lavoro sarà costantemente monitorato dall'équipe medica del club viola. L'obiettivo condiviso tra l'atleta e la società è quello di programmare con estrema cura la maternità e stabilire la tabella di marcia ideale per il definitivo rientro sul terreno di gioco, previsto nel corso del 2027.
La Fiorentina ha espresso pubblicamente la propria gioia con una nota ufficiale in cui ha dichiarato: "ACF Fiorentina è felice di annunciare che la propria calciatrice Madelen Janogy è in dolce attesa". La dirigenza si è subito schierata al fianco della propria tesserata per garantirle il massimo supporto logistico e medico.
La stessa Janogy ha voluto esprimere profonda gratitudine: "Sono molto felice del supporto che la Fiorentina mi ha dato da quando ho annunciato la mia gravidanza al club. Ho ricevuto solo reazioni positive da parte di tutto lo staff e mi sento davvero felice e fortunata di vivere questo percorso in un club come la Fiorentina, che si impegna ad aiutarmi in ogni fase di questo viaggio".
A La Nazione ha dichiarato: "La gravidanza per una calciatrice sta cominciando a diventare normale, in Italia forse in altri due casi è successo. Adesso con le tutele del contratto professionistico del 2022 sta e può essere la normalità che la carriera sportiva venga messa in pausa causa maternità".