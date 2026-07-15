Fiorentina donne, Madelen Janogy incinta: "Si può anche nel calcio". Il club viola la supporta

La stessa Janogy ha voluto esprimere profonda gratitudine: "Sono molto felice del supporto che la Fiorentina mi ha dato da quando ho annunciato la mia gravidanza al club. Ho ricevuto solo reazioni positive da parte di tutto lo staff e mi sento davvero felice e fortunata di vivere questo percorso in un club come la Fiorentina, che si impegna ad aiutarmi in ogni fase di questo viaggio".