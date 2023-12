Italiano: "Ripresa straordinaria, bicchiere oltre che mezzo pieno"

FIORENTINA

"Obiettivo stagionale? Vogliamo fare meglio del settimo posto in campionato e restare dentro il più possibile in tutte le competizioni"

© Getty Images Dopo il pareggio contro la Roma, Vincenzo Italiano è soddisfatto. "Abbiamo fatto un secondo tempo straordinario - ha spiegato il tecnico della Fiorentina -. Non abbiamo approcciato bene il match e abbiamo concesso la palla del gol in maniera ingenua, poi abbiamo voluto pareggiare la gara in tutti i modi con carattere e personalità e nel finale potevamo fare ancora male ai giallorossi". "Avevamo di fronte una squadra forte e uno stadio infuocato - ha aggiunto -. Stasera il bicchiere è più che mezzo pieno, sono contento di quello che han fatto vedere i ragazzi".

"La Roma parte sempre forte in casa e nei primi 15' non abbiamo retto perché loro hanno sfruttato una grande giocata da fuoriclasse - ha proseguito Italiano tornando ad analizzare il match -. Poi nel secondo tempo siamo riusciti a rimettere tutto a posto senza mai farli ripartire e abbiamo preso in mano la partita". "Vedo una Fiorentina in crescita - ha aggiunto -. Anche se alterniamo degli spezzoni di gara in cui non siamo noi, continuiamo a offrire prestazioni di grandi livello soprattutto contro le grandi squadre". "Dobbiamo migliorare nelle soluzioni sottoporta e nella qualità negli ultimi venti metri - ha proseguito il tecnico della Viola -. Troveremo la strada giusta". "Per crescere serve continuità di prestazioni e risultati - ha aggiunto -. E sono convinto che questa squadra continuerà".

Poi qualche battuta sugli obiettivi stagionali. "Il nostro obiettivo in campionato è migliorare il settimo e l'ottavo posto dei miei primi due anni - ha spiegato Italiano -. Dovremo ricercare questi risultati attraverso queste prestazioni e vogliamo restare in corsa in tutte le competizioni il più possibile". "Il finale ad alta tensione? L'entrata di Lukaku era davvero brutta, con Paredes non ci eravamo capiti in campo, ma poi ci siamo confrontati", ha concluso Italiano.