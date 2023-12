Roma, il ko di Dybala e il rosso di Lukaku dopo Zalewski: Mou tace per non esplodere

Una serata complicata per la Roma e per Mourinho che prima ha perso per infortunio Dybala (problema ai flessori della coscia sinistra per l'argentino) e poi ha visto la sua squadra rimanere prima in dieci per il rosso a Zalewski e poi ancora in nove per l'espulsione di Lukaku dopo il durissimo intervento del belga sulla tibia di Kouamé (prima volta che BIg Rom è stato cacciato dal campo dopo quasi 400 partite nei campionati in cui ha giocato). Alla fine un pareggio per 1-1 con la Fiorentina, con gli ultimi accorgimenti tattici mouriniani affidati a Rui Patricio tramite un pizzino consegnato al portiere giallorosso da un raccattapalle, che non ha accontentato nessuno, oltre a scatenare infinite polemiche al fischio finale. Tensione alle stelle che Mourinho ha deciso di far sbollire consegnandosi al silenzio e ordinandolo a tutti i suoi uomini: niente interviste post-partita, né per lui nè per altri tesserati romanisti.