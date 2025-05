Il Milan perde Tomori dopo appena 13 minuti. Il centrale rossonero ha alzato bandiera bianca nella partita contro il Bologna: l'inglese ha iniziato ad accusare giramenti di testa dopo aver subito un colpo in uno scontro fortuito con Dominguez. Per Tomori, che si è poi sottoposto agli accertamenti del caso, non è stato necessario per il momento un ricovero in ospedale.