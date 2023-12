Serie A, Roma-Fiorentina 1-1: Martinez Quarta replica a Lukaku

ROMA-FIORENTINA 1-1

All'Olimpico i giallorossi partono forte, poi la Viola reagisce e pareggia i conti dopo l'espulsione di Zalewski. Nel finale rosso anche per Lukaku

Nella 15.ma giornata di Serie A Roma e Fiorentina pareggiano 1-1 e perdono terreno in zona Champions nei confronti del Bologna. All'Olimpico nel primo tempo i giallorossi sbloccano subito il match con Lukaku (5') su assist di Dybala, poi la Joya lascia il campo per un problema muscolare e Rui Patricio ferma Nzola. Nella ripresa la Viola aumenta i giri e domina: Bonaventura centra una traversa e Martinez Quarta (66') pareggia i conti dopo l'espulsione di Zalewski (64'). Nel finale rosso anche per Lukaku (87').

LA PARTITA

Per lo "scontro diretto" con la Fiorentina, Mourinho recupera Pellegrini dall'inizio, piazza Zalewski e Kristensen sulle corsie e davanti conferma il tandem Dybala-Lukaku. Italiano invece non rischia Nico Gonzalez dal 1' e sulla trequarti punta tutto su Ikoné, Bonaventura e Kouamè alle spalle di Nzola. Con le squadre corte e tanta pressione sui portatori, in avvio la gara si gioca tutta in mediana. Come da programmi, la Viola prova a prendere in mano il possesso e a manovrare con tanti uomini. I giallorossi però concedono poco spazio e tempo per pensare ad Arthur e Bonaventura e alla prima verticalizzazione vanno a bersaglio. Dopo un perfetto uno-due con Cristante, Dybala crossa di esterno e Lukaku sblocca il match di testa. Combinazione perfetta che dà subito una spallata alla partita e apre gli spazi. Alta e aggressiva, la Fiorentina prova ad aumentare i giri tra le linee, ma presta anche il fianco alle ripartenze giallorosse. Su un cambio di gioco Zalewski salta Kayode, ma Dybala spreca il cross del polacco. Dall'altra parte è invece Nzola a sbagliare tutto davanti a Rui Patricio su perfetto assist di Bonaventura. Botta e risposta che tiene alti i ritmi e la tensione. Fino al 25' gli uomini di Mourinho serrano le linee e ripartono, poi Dybala lascia il posto ad Azmoun per un problema muscolare e il match cambia un po' nella seconda parte del primo tempo. Senza la Joya in campo, la Roma perde qualità, è meno precisa in ripartenza e si abbassa. Più rapida a verticalizzare e padrona del possesso, la Fiorentina invece guadagna metri e spinge. Da una parte un sinistro di Biraghi finisce fuori dallo specchio e Rui Patricio blocca un destro di Bonaventura dopo un errore di Mancini, dall'altra Azmoun invece non trova la porta di testa.

La ripresa si apre senza cambi e con due azioni pericolose: Rui Patricio ferma Ikoné, poi Terracciano e Duncan sbrogliano una situazione complicata sugli sviluppi di un corner. Occasioni che insieme a qualche fallo accendono il match e allungano le squadre. Sempre padrona del possesso, la Fiorentina manovra in ampiezza e attacca con tanti uomini. Corta e compatta, la Roma invece fa densità al limite e riparte appoggiandosi a Lukaku senza badare troppo alla forma. Entrato al posto di Dybala, anche Azmoun si infortuna e lascia il posto a El Shaarawy. In pressione, la Viola aumenta il ritmo, fa girare bene il pallone e spinge. Un sinistro di Bonaventura si stampa sulla traversa, poi Zalewski rimedia il secondo giallo per un fallo su Ikoné e Martinez Quarta concretizza subito la superiorità numerica pareggiando i conti con una spizzata di testa. Zuccata che rimette tutto in equilibrio e carica gli uomini di Italiano. In 11 contro 10 Italiano toglie Ikoné e fa entrare Nico Gonzalez. Mossa che insieme agli ingressi di Sottil e Maxime Lopex dà più peso e dinamismo all'attacco viola. Rui Patricio salva su un colpo di testa di Nico Gonzalez, poi si ripete su Nzola e Ndicka. A caccia del raddoppio, la banda di Italiano attacca a testa bassa, la Roma invece stringe i denti e si difende con tutti gli effettivi. Lukaku entra duro su Kouamè e Rapuano estrae un altro cartellino rosso facendo infuriare Mourinho e lasciando i giallorossi in nove negli ultimi dieci minuti. Finale che con la Roma tutta a protezione della porta di Rui Patricio non riserva più altre sorprese. Dopo un altro intervento di Rui Patricio su un destro di Arthur dal limite, all'Olimpico la gara finisce pari tra fischi e alta tensione. Roma e Fiorentina si dividono la posta e muovono la classifica portandosi rispettivamente a 25 punti come il Bologna e 24 punti come il Napoli per una lotta Champions molto affollata.



LE PAGELLE

Dybala 6: si piazza tra le linee e inventa. L'assist d'esterno per Lukaku sul filo del fuorigioco è un colpo che fa la differenza, poi però spreca una buona chance su un cross di Zalewski e dopo una ventina di minuti alza bandiera bianca per un guaio muscolare. Solito sinistro fatato e soliti muscoli di cristallo

Lukaku 5,5: lotta e fa a sportellate con Martinez Quarta al centro dell'attacco dando un riferimento costante ai compagni in verticale. Sblocca il match di testa con tempismo e fisicità, poi aiuta la squadra a difendersi. Nel finale però ci mette troppa foga e rimedia un rosso diretto che lascia la Roma in 9 e senza attaccanti nel prossimo match

Zalewski 4,5: spinge e si fa vedere in fascia, ma è troppo aggressivo nei duelli e nella ripresa rimedia una doppia ammonizione ingenua che segna l'inerzia del match

Nzola 5: Llorente gli sta addosso e ha poco spazio per farsi trovare libero dalla marcatura. Nell'unica occasione buona si fa ipnotizzare da Rui Patricio e sbaglia un gol facile

Bonaventura 6,5: il più lucido dei tre dietro alla punta. Si muove molto a caccia della posizione giusta e di palloni giocabili. Nel primo tempo serve un assist perfetto a Nzola, ma il numero 18 viola lo spreca, nella ripresa centra una traversa di sinistro

Martinez Quarta 6,5: battaglia in marcatura con Lukaku e nella ripresa firma il pareggio di testa con una spizzata precisa



IL TABELLINO

ROMA-FIORENTINA 1-1

Roma (3-5-2): Rui Patricio 7; Mancini 5,5, Llorente 6, Ndicka 6; Kristensen 6, Cristante 6, Paredes 5,5, Pellegrini 6 (40' st Bove sv), Zalewski 4,5; Dybala 6 (25' Azmoun 6 - 16' st El Shaarawy 6), Lukaku 5,5.

A disp.: Boer, Svilar, Karsdorp, Celik, Spinazzola, Renato Sanches, Aouar, Pagano, Pisilli, Belotti. All.: Mourinho 5,5

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano 6,5; Kayode 5 (36' st Lopez 6), Martinez Quarta 6,5, Ranieri 6, Biraghi 5,5; Arthur 6, Duncan 6; Ikoné 6 (27' st Nico Gonzalez 6), Bonaventura 6,5 (32' st Sottil 5,5), Kouamè 6; Nzola 5.

A disp.: Vannucchi, Christensen, Milenkovic, Mina, Parisi, Infantino, Mandragora, Pierozzi, Barak, Beltran, Brekalo. All.: Italiano 6

Arbitro: Rapuano

Marcatori: 5' Lukaku (R), 21' st Martinez Quarta (F)

Ammoniti: Cristante, Paredes, Llorente (R); Ikoné, Biraghi, Duncan (F)

Espulsi: 19' st Zalewski (R) - doppia ammonizione, 41' st Lukaku (R) - intervento pericoloso



LE STATISTICHE

• Prima espulsione in carriera per Romelu Lukaku in 388 match nei maggiori 5 campionati europei.

• Era dallo scorso 19 marzo contro la Lazio che la Roma non riceveva due espulsioni nello stesso match di Serie A.

• Solo Álex Grimaldo (nove) e Jeremie Frimpong (sei) hanno segnato più di Lucas Martínez Quarta (cinque) tra i difensori in questa stagione nei maggiori 5 campionati europei tra tutte le competizioni.

• Nessun difensore ha segnato più gol in questo campionato di Lucas Martínez Quarta (tre, come Federico Dimarco e Federico Gatti).

• Lucas Martínez Quarta ha realizzato tre gol in 13 match di questo campionato, tanti quanti nelle precedenti tre stagioni sommate di Serie A (68 gare).

• Prima espulsione per Nicola Zalewski alla presenza numero 59 in Serie A. Il precedente giocatore della Roma a ricevere un cartellino rosso in campionato era stato Zeki Çelik lo scorso 3 maggio contro il Monza.

• Solo il Getafe (10) ha realizzato più gol di testa della Roma (otto) in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei.

• Nessun giocatore ha fornito più assist di Paulo Dybala in questa stagione di Serie A: sei, al pari di Marcus Thuram.

• Paulo Dybala ha fornito sei assist in 11 partite in questo campionato, tanti quanti nella Serie A 2022/23 ma in 25 match - l'ultima stagione di Serie A in cui ha servito più passaggi vincenti risale al 2016/17 (sette in quel caso).

• Paulo Dybala ha fornito 61 assist nelle ultime 10 stagioni di Serie A (dal 2014/15): soltanto Domenico Berardi (72) ha fatto meglio nel torneo nel periodo.

• Romelu Lukaku ha segnato un gol di testa in Serie A per la prima volta dal 13 agosto 2022 in Lecce-Inter.

• Romelu Lukaku ha segnato tutte le sue ultime 14 reti su azione in Serie A: nel periodo (dallo scorso aprile), soltanto Lautaro Martínez ha fatto meglio da questa situazione di gioco.

• Presenza numero 250 per Lorenzo Pellegrini con la maglia della Roma tra tutte le competizioni.

• La Roma è la squadra contro la quale la Fiorentina ha registrato più pareggi in Serie A: 61 in 169 sfide (50V, 58P); la precedente partita chiusa in parità contro i giallorossi nel massimo torneo risaliva al 3 aprile 2019 (2-2).

• 200ª presenza di Rui Patrício nei cinque maggiori campionati europei, 88 di queste sono arrivate in Serie A.