Fiorentina, Italiano dopo il Cukaricki: "Ci interessavano solo i tre punti"

Il tecnico viola dopo il Cukaricki: "Mi auguro che il gol dia fiducia a Nzola"

"Le partite aperte sono sempre pericolose, ne sappiano qualcosa la scorsa stagione con il Riga. Era meglio metterla a posto prima, abbiamo trovato una squadra troppo chiusa, dobbiamo cercare di essere più veloci negli ultimi metri. Ci teniamo stretto questo risultato", ha aggiunto.

"Per ritrovare un Fiorentina efficace non manca tanto. Il gol di Nzola dà grande fiducia e autostima. Le situazioni le abbiamo avute, ancora la strada è lunga e difficile ma abbiamo tutto il tempo per mettere a posto qualche lacuna. Mi auguro che il gol dia fiducia a Nzola" ha detto a Sky.

