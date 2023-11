Conference League: alla Fiorentina basta Nzola, Cucaricki ko 0-1

conference league

I viola trovano i tre punti in trasferta grazie al rigore realizzato all'8' dall'angolano e salgono a quota otto nel gruppo F. Infortunio nel finale per Mandragora

Altro successo per la Fiorentina nella sfida al Cukaricki, valevole per la quarta giornata del girone F di Conference League: termina 0-1 in terra serba, con il rigore di M'Bala Nzola all'8' che risolve una partita ostica e non entusiasmante dei viola, che diventano così primi con otto punti (+2 su Ferencvaros e Genk che pareggiano 1-1 nell'altro match). Da valutare le condizioni di Mandragora, uscito nel finale per un problema fisico.

LA PARTITA

La Fiorentina parte subito forte: lancio in profondità per Nzola, l'ex Spezia salta Filipovic che lo tocca in uscita e concede il penalty: sul dischetto si presenta proprio l'attaccante in maglia 18 che non sbaglia e sigla all'ottavo minuto del match la sua prima rete in Europa. Il piano gara dei padroni di casa è chiaro e il primo tempo scorre senza ulteriori sussulti da ambo le parti, tranne per due punizioni calciate alte dalla formazione toscana ed un colpo di testa debole di Adetunji. Gli uomini di Italiano non rientrano bene in campo e per poco non subiscono gol: bella combinazione sull'asse Stankovic-Ndiaye, palla in mezzo per Kovac che da pochi passi colpisce clamorosamente alto. Entrano Parisi, Brekalo e Mandragora, i viola riprendono il pallino del gioco ma continuano a non trovare spazi e precisione nelle giocate offensive. La grande chance arriva al 76' con la bella giocata di Brekalo, che dal limite libera il destro, Jovanovic si immola e devia quanto basta per evitare il raddoppio. Sul corner successivo Milenkovic non riesce a deviare in porta da buona posizione. Brutte notizie per Mandragora, che è costretto al cambio nel finale per un problema fisico. La spinta finale dei serbi non porta a grandi rischi per gli italiani, che esultano al fischio finale. Vittoria importante per la Fiorentina, che sale così ad otto punti in classifica e stacca Ferencvaros e Genk di due punti dopo il loro pareggio per 1-1.

LE PAGELLE

M'Bala Nzola 6.5 - Dopo nemmeno 5' si procura il rigore e lo trasforma poco dopo con grande freddezza, decidendo di fatto un incontro dove non gli arrivano molti palloni giocabili ma comunque riesce a gestire bene quelli a lui recapitati.

Nenad Filipovic 5.5 - Alla prima occasione in cui viene chiamato in causa commette fallo e concede il rigore dello 0-1, poi fornisce una costante sensazione di insicurezza quando la palla transita dalle sue parti. Si riscatta parzialmente con una bella parata su Brekalo nella ripresa.

Cristiano Biraghi 5.5 - Non una prestazione memorabile da parte del capitano della Fiorentina, che fatica ad accendere il proprio mancino nel primo tempo ed è messo in difficoltà più volte in fase difensiva dall’esterno avversario. In difficoltà anche in avvio di ripresa, viene sostituito quasi subito.

Ibrahima Mame Ndiaye 6.5 - L'esterno senegalese è il migliore dei suoi, offrendo una prestazione attenta in difesa e propositiva in avanti, tra cui la bella palla del pareggio offerta a Kovac con una grande azione e cestinata clamorosamente dal centrocampista.

IL TABELLINO

Cukaricki (3-5-2): Filipovic 5.5; Kovacevic 6, Vranjes 6 (dal 22' st Jovanovic 6.5), Tosic 6; Ndiaye 6.5 (dal 35' st Miladinovic sv), Stankovic 6, Sissoko 6, Kovac 5 (dal 41’ st Singh sv), Nikcevic 6; Ivanovic 5.5 (dal 22' st Cvetkovic 5.5), Adetunji 6. A disp. Belic, Samurovic, Lazar Stojanovic, Rogan, Luka Stojanovic, Arsovic. All. Matic

Fiorentina (4-2-3-1): Christensen 6; Pierozzi 6, Milenkovic 6.5, Ranieri 6, Biraghi 5.5 (dal 10' st Parisi 6); M.Lopez 6, Duncan 6 (dal 10' st Mandragora 6, dal 39’ st Arthur sv); Ikoné 6 (dal 10' st Brekalo 6.5), Bonaventura 5.5, Sottil 6; Nzola 6.5 (dal 27' st Kouamé 6). A disp. Terracciano, Mina, Comuzzo, Martinez Quarta, Infantino, N.Gonzalez, Barak. All.Italiano

Arbitro: Schroder

Marcatori: 8' Nzola (F)

Ammoniti: Ndiaye (C ), Adetunji (C ), Biraghi (F), Nikcevic (C ), Parisi (F), Singh (C )

GLI ALTRI RISULTATI DI CONFERENCE LEAGUE

ASTANA-BALLKANI 0-0

VIKTORIA PLZEN-DINAMO ZAGABRIA 1-0

Marcatori: 35' Chory (P)

BESIKTAS-BODØ GLIMT 1-2

Marcatori: 38', 49’ Moumbagna (G), 64’ Bingol (B)

LEGIA VARSAVIA-ZRINJSKI 2-0

Marcatori: 14' Augustyniak (L), 30' Josué (L)

FERENCVAROS-GENK 1-1

Marcatori: 47’ Pesic (F), 62’ Munoz (G)

HJK HELSINKI-EINTRACHT FRANCOFORTE 0-1

Marcatori: 30' Chaïbi (F)

PAOK-ABERDEEN 2-2

Marcatori: 14' Lopes (A), 23' Taison (P), 67’ Samatta (P), 70’ McGrath (A)

NORDSJAELLAND-SPARTAK TRNAVA 1-1

Marcatori: 32' Ingvartsen (N), 61’ Duris (T)

OLIMPIJA-KLASVIK 2-0

Marcatori: 84’ Sualehe (O), 88’ Nukic (O)

SLOVAN LIBEREC-LILLE 1-1

Marcatori: 52’ Gomes (L), 81’ Cavric (S)

BREIDABLIK KOPAVOGUR-GENT 2-3

Marcatori: 6’, 54’, 69’ Orban (G), 16’, 18’ Svandorsson (B),

ZORYA LUHANSK-MACCABI TEL AVIV 1-3

Marcatori: 7’ Luckassen (M), 25’,43’ Peretz (M), 74’ Alefirenko (Z)

CLUB BRUGGE-LUGANO 2-0

Marcatori: 62’ Thiago (B), 96’ Vanaken (B)

ASTON VILLA-AZ ALKMAAR 2-1

Marcatori: 52’ Pavlidis (A), 61’ Diego Carlos (V), 81’ Watkins (V)

LUDOGORETS-FENERBAHCE 2-0

Marcatori: 18’ Piotrowski (L), 92’ Cruz (L)