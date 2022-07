Pradè: "Puntiamo alla Conference. Milenkovic via in caso di offerta super"

FIORENTINA

Il ds viola: "L'anno scorso è stata una grande stagione, ma vogliamo migliorarci. In evoluzione le trattative per Jovic e Dodo"

Nel corso della conferenza stampa allo stadio Franchi, il ds viola Daniele Pradè ha fatto il punto sulle scelte e sulle trattative di mercato della Fiorentina. Il club potrebbe essere costretto a salutare Nikola Milenkovic in vista della prossima stagione, nel caso arrivi un'offerta da una big. Il prossimo acquisto sarà il portiere Gollini dall'Atalanta, mentre per il terzino Dodo e l'attaccante Luka Jovic manca ancora l'intesa. "Siamo molto felici dell'acquisto di Mandragora - ha sottolineato il ds viola - così come del rinnovo di Italiano formalizzato qualche settimana fa. Non abbiamo mai dubitato di questo, ci piace come lavora il nostro allenatore, ha un grande fuoco dentro e la squadra lo segue. Non potevamo chiedere di meglio".

"Se chiama una big quest'anno non potremo trattenerlo". Pradè, parlando di Milenkovic, fa un chiaro riferimento alle squadre che giocano la Champions che lo seguono e lo vogliono da tempo. L'Inter pare la squadra più avanti di tutte, ma anche Juventus, Napoli e Milan sono sulle sue tracce. "Milenkovic è qui da 5 anni, l’anno scorso abbiamo rifiutato un’offerta importante dall'Inghilterra. Quest'anno se dovesse arrivare una proposta da una grande non potremo dirgli di no. Nel caso saremo pronti a sostituirlo, abbiamo tantissime idee". Una di queste potrebbe essere Marlon, ex Sassuolo. Possibile che i viola dunque tentino il doppio colpo dallo Shakhtar e che oltre a Dodo possano acquistare anche il centrale.

Parlando egli obiettivi di mercato, il direttore sportivo accenna anche alla questione Torreira: "Ci sono state divergenze sulla nostra proposta di contratto, abbiamo preso al suo posto Mandragora che farà benissimo. Ci può dare più soluzioni a livello tattico: può giocare da play, mezzala ed è un top player a livello comportamentale - continua il ds viola -. Per Gollini siamo vicini, speriamo di averlo entro fine settimana". In ritiro a Moena verranno valutati in modo particolare Zurkowski rientrato da Empoli e Koumè reduce da una buona stagione all'Anderlecht.

L'obiettivo per la Fiorentina è essere all'altezza dell'Europa: "Vogliamo migliorarci ed essere pronti per una stagione che ci vedrà tornare in Europa - ha ribadito Pradè -. Non ci diamo obiettivi ben precisi perché il campionato è difficilissimo. La vittoria della Roma conferma che la Conference è una competizione a cui bisogna tenere e noi ci crediamo. Faremo una rosa capace di sostenere i tre impegni, compresa la Coppa Italia".

Vedi anche fiorentina La Fiorentina ha preso Jovic: la strana formula per prenderlo gratis dal Real Madrid