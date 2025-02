Dal tennis con l'amico Cobolli al sogno di tornare in campo: la nuova vita di Bove

Arbitra le partite di allenamento, segue da vicino l'amico tennista Cobolli (solo alcuni giorni fa era con lui a Rotterdam dove ha assistito dal vivo alla sfida con Hurkacz) e corre in quel di Firenze sul lungofiume. Intanto riflette su cosa fare in futuro: il club gigliato ha deciso di rispettare il contratto stipulato con la Roma. A giugno invece Bove tornerà nella Capitale e non è escluso che decida di lasciare l'Italia per riprendere a giocare (c'è già stato qualche interessamento). Lì dove è permesso scendere in campo con il defibrillatore come Premier o Liga. Intanto all'orizzonte c'è Sanremo: Carlo Conti lo vuole al Festival, nelle prossime ore se ne saprà di più.