La Fiorentina ha preso Jovic: la strana formula per prenderlo gratis dal Real Madrid

L'AFFARE

L'attaccante serbo ha firmato un biennale con opzione per altri due anni di contratto. Si trasferisce a titolo definitivo

La Fiorentina ha chiuso l'affare Luka Jovic prelevandolo dal Real Madrid. Dopo settimane a discutere i dettagli del trasferimento tra prestiti e riscatti, la società viola ha calato l'asso trovando l'accordo coi Merengues per il trasferimento a titolo gratuito dell'attaccante serbo, con buonuscita pagata dal Real. La formula dell'acquisto è particolare, praticamente unica: il giocatore ha firmato un biennale, ma starà a lui decidere se rinnovare o liberarsi a parametro zero a fine contratto.

Una cosa è sicura, il Real Madrid si è voluto liberare del giocatore che in Spagna non ha mai ripetuto le giocate messe in mostra con l'Eintracht. Buon per la Fiorentina che proprio di Jovic aveva fatto l'obiettivo principale per l'attacco. Per arrivare a un accordo però è stata utilizzata una formula mai vista prima, almeno non in Italia.

Luka Jovic ha firmato un biennale da 2,5 milioni di euro con la Fiorentina ma sarà lui stesso, allo scadere di queste due stagioni, a decidere se attivare l'opzione già concordata per altri due anni con stipendio raddoppiato (5 milioni di euro) o liberarsi a parametro zero.

Se invece l'addio tra Jovic e Fiorentina dovesse arrivare prima dei due anni di contratto, la società viola dovrà girare il 50% del ricavato al Real Madrid.