Fiorentina, possibili dimissioni a catena: dopo Palladino ci pensa anche Pradè, ma la società nega

Dopo la fine del Campionato Palladino ha sorpreso tutti rassegnando le dimissioni con una telefonata al direttore generale Alessandro Ferrari. La dirigenza ha cercato di ricomporre la frattura. La decisione dell'allenatore era stata preceduta dal messaggio di Commisso: "I tifosi della Fiorentina non sono quelli della Curva Fiesole. Possono fare quello che vogliono, io non devo accettarlo, loro non possono cambiare come stiamo portando avanti la Fiorentina, speriamo che capiscano che queste cose non le devono fare". A queste parole ha fatto seguito la pesante risposta dei tifosi, che con un lungo comunicato hanno accusato la proprietà: "Sciacquati la bocca prima di parlare della Fiesole". Poi nel mirino degli ultras è finito nuovamente Pradè: "Se hai un minimo di dignità, segui l’esempio del “figlio” Palladino, levati dalle pa**e".