Fiorentina-Palladino, l'addio è ufficiale: risolto il contratto dopo le dimissioni del tecnico

Raffaele Palladino non è più l'allenatore della Fiorentina. Il club viola ha ufficializzato la separazione con il tecnico, che due giorni fa si è dimesso dal suo incarico a poche settimane dall'annuncio del rinnovo fino al 2027. La dirigenza viola ha cercato di fargli cambiare idea ma senza successo e dunque ha optato per la soluzione senza strascichi, per chiudere un capitolo e concentrarsi sulla ricerca del sostituto. "ACF Fiorentina comunica che, nella giornata odierna, è stato risolto consensualmente il contratto che legava il Club al tecnico Raffaele Palladino ed al suo staff", si legge nella nota del club. Le ragioni dello strappo restano ancora un mistero e non sarebbero comunque legate a motivi personali. A portare Palladino alla decisione di lasciare dopo che il presidente Commisso, proprio il giorno prima della semifinale di ritorno di Conference League, gli aveva annunciato il prolungamento del contratto, sarebbe stato il rapporto difficile con il ds Daniele Pradè. Il nome di Palladino è già stato accostato all'Atalanta, dopo l'addio di Gasperini, annunciato ma non ancora formalizzato. Chi dopo Palladino? Il nome che circola con insistenza è quello di Marco Baroni, in uscita dalla Lazio. Piace anche Igor Tudor, il cui futuro alla Juve dopo il Mondiale per club è un punto interrogativo.