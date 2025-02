Serie A, Fiorentina-Genoa 2-1: magia di Kean e stoccata dell'ex Gudmundsson

LA PARTITA

Senza Cataldi e Adli, dopo la vittoria pesante con la Lazio, contro il Genoa Palladino piazza Mandragora e Richardson in mediana e davanti si affida a Folorunsho, Gudmundsson e Beltran alle spalle di Kean. A caccia di altri punti per consolidare la posizione a centro classifica, Vieira invece conferma Masini a centrocampo e punta tutto sul tridente Cornet-Pinamonti-Miretti. Subito aggressiva sulle seconde palle, la Fiorentina parte forte e dopo due minuti Dodò protesta per un contatto in area con Frendrup. Episodio su cui Collu lascia correre dopo aver rivisto le immagini a bordocampo ma che chiarisce subito il tema tattico della gara. Alta e in pressione, la Viola controlla il possesso, spinge e intorno al decimo sblocca la gara con una magia al volo di Kean su assist no-look di Mandragora. Girata meravigliosa che concretizza subito il forcing dei padroni di casa e sveglia il Genoa. A caccia del pari, la squadra di Vieira alza il baricentro e prova a rispondere appoggiandosi a Frendrup, Sabelli e Cornet. Pinamonti non trova la porta su un cross di Martin a centro area, poi Miretti sbaglia in impostazione e Gudmundsson non perdona raddoppiando i conti di sinistro su assist di Gosens. Bis che spegne sul nascere la reazione del Grifone e porta al finale del primo tempo. Servito da Thorsby, Cornet sbaglia tutto a tu per tu con De Gea, poi Leali blocca un destro debole di Gudmundsson.