Juve, fissata l'amichevole contro la Next Gen

"Dopo il grande successo della passata stagione, torna ancora una volta l'amichevole tra la Prima Squadra bianconera e la Juventus Next Gen. L'occasione perfetta per vivere una giornata nella nostra casa, a poche settimane dai primi impegni ufficiali delle due squadre nella stagione 2025/2026". Lo annuncia il club bianconero sul suo sito ufficiale. Mercoledì 13 agosto 2025, dunque, alle ore 18:30 l'Allianz Stadium sarà il teatro della sfida in famiglia tra la squadra di Igor Tudor e i ragazzi di Massimo Brambilla.