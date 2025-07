Fiorentina, Pioli: "Vogliamo provare a tornare in Champions e vincere un trofeo"

"La lunghezza del mio contratto va in questa direzione, in questi tre anni vogliamo provare ad alzare il livello, e alzare il livello significa provare a tornare in Champions e provare a vincere un trofeo. Poi è chiaro che sappiamo benissimo quanto sarà difficile". Lo ha detto il nuovo tecnico della Fiorentina Stefano Pioli nella conferenza stampa di presentazione ufficiale. "Qui abbiamo tutto per lavorare bene, sappiamo di avere una città che non vede l'ora di poter sostenere una squadra che giochi con entusiasmo, passione e qualità - ha aggiunto - Che possa vincere cercando di giocare un calcio propositivo. Noi andiamo in quella direzione lì".