Alberto Aquilani non nasconde come la scomparsa di Joe Barone abbia cambiato i propri piani oltre a quelli della Fiorentina. L'ex tecnico del Pisa ne ha parlato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha ripercorso il rapporto con il dirigente statunitense: "È stato un duro colpo perderlo, Joe per me era più di un direttore: era un vero punto di riferimento. Aveva disegnato un progetto su di me, quindi è stata una mazzata, come aver perso un parente".