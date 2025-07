Fiorentina, Kean: "Motivato a proseguire, voglio aiutare la squadra"

Presente naturalmente anche il nuovo mister, Stefano Pioli, che della Fiorentina è stato calciatore tra il 1989 e il 1995 e poi già una volta allenatore, tra il 2017 e il 2019: "Sono molto felice di essere qua, ringrazio il club per avermi chiamato ed esserci ritrovati. Firenze e la Fiorentina significano molto per me, saremo tutti uniti per dare il massimo e regalare le migliori soddisfazioni possibili ai tifosi. L'emozione del ritorno? C'è, è la cosa bella della nostra professione. Io alleno per emozionare e per emozionarmi, so che qui posso farlo".