Champions: Club Malta a 3/o turno preliminari, il tecnico è italiano

Non sarà un'impresa come quella di Enzo Maresca, che alla guida del Chelsea ha vinto il Mondiale per club, ma un altro allenatore italiano si fa onore all'estero. Per la prima volta nella storia da quando esiste la Champions League una squadra maltese si è qualificata per il terzo turno preliminare. E' l'Hamrun Spartans guidata da Giacomo Modica, 61 anni, ex collaboratore di Zdenek Zeman quando questi allenava la Roma e negli ultimi due anni alla guida dell'Acr Messina, a Malta da un mese. Ieri gli Spartans hanno vinto per 2-0 contro i lituani dello Zalgiris, i quali si erano imposti con lo stesso punteggio. Alla fine si è andati ai rigori, e il club di Malta ha prevalso per 11-10. La cosa particolare è stata che per decidere questa sfida, arbitrata dall'italiano Matteo Marcenaro, non sono bastati i classici cinque rigori a testa ma ne sono serviti ben 28 (14 a squadra) , con il 'contributo', come tiratori dal dischetto, anche dei due portieri Bonello e Olses. Ora, nel terzo turno, l'Hamrun Spartans di Modica se la vedrà con la Dinamo Kiev, che gioca in campo neutro in Polonia. Modica potrà contare sul connazionale Vincenzo Polito, terzino già schierato ieri contro lo Zalgiris, che dopo il fallimento della Spal si è svincolato ed è andato a giocare nella squadra maltese.