Agenti sportivi, per Collegio inammissibile ricorso Facchinetti

Il Collegio di Garanzia "ha dichiarato inammissibile" il ricorso presentato da Francesco Facchinetti, il figlio di Roby Facchinetti diventato da qualche anno procuratore, contro la Commissione Agenti Sportivi presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano "per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione" del provvedimento con il quale la Commissione Agenti Sportivi Coni, il 27 maggio scorso, ha rigettato la domanda, presentata il 28 aprile aprile 2025, di iscrizione presso il Registro Nazionale degli Agenti Sportivi Coni, alla Sezione Elenco degli Agenti Sportivi domiciliati, per carenza "dei requisiti soggettivi di cui all'art. 4 del Regolamento Agenti Sportivi Coni (lett. k), stante l'illegittimità dell'iscrizione nel Registro federale agenti sportivi Figc avvenuta in violazione delle richiamate previsioni normative".